Warner Bros Discovery прекратила переговоры о слиянии с Paramount Global, - CNBC

28 февраля 2024, 15:00
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Источник:

CNBC

Одна из крупнейших киностудий в мире Warner Bros. Discovery отказались от покупки конкурента Paramount. В то же время акции компаний стремительно падают.

Будет ли слияние компаний

Несмотря на это, обе компании не исключают объединения или слияния стриминговых сервисов в будущем. Руководители киностудий начали обсуждать такую вероятность в январе, поскольку обе компании переживают не лучшие времена

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Впрочем, пока непонятно, будет ли Paramount Global заинтересована в этом, поскольку она изучает сценарии продажи. В то же время представители Paramount Global и Warner Bros. Discovery отказались от комментариев.

Какова ситуация с акциями

В пятницу акции Warner Bros. Discovery упали на 10%. Вероятно, это случилось из-за того, что компания не оправдала надежд аналитиков по доходам.

Заметьте! Акции компании упали на 47% за прошлый год и близки к минимуму за 52 недели.

При этом, Paramount Global также торгуется близко к 52-недельному минимуму. Тем не менее компания финансовый отчет еще не показала.

Что известно о компании

  • Корпорация Warner Bros. Entertainment, известная американская компания, специализируется на производстве фильмов и телесериалов. Она ныне является частью WarnerMedia и известна под названием Time Warner.
  • Paramount Pictures Corporation – американская кинокомпания, расположена в Голливуде, штат Калифорния. Это старейшая студия, которая занимается производством кинофильмов.
Автор: Катерина Добровольська