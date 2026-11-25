Продавцы российского маркетплейса Wildberries заявляют о проблемах с выплатами за проданную продукцию и компенсациями за товары, уничтоженные на складах. Предприниматели утверждают, что служба поддержки не дает конкретных ответов, а обещанная помощь от компании так и не поступает в полном объеме.

Почему продавцы в России не получают компенсации от WB

Предприниматели говорят, что выяснить, когда поступят деньги, практически невозможно: служба поддержки Wildberries отвечает шаблонными сообщениями или не реагирует на обращения, сообщает российское СМИ The Moscow Times.

В частности, владелица бренда одежды Finn Flare Ксения Рясова заявила, что на складах маркетплейса сгорела продукция ее компании на сумму более 200 миллионов рублей.

WB нас просто бросил, и ничего с этим мы поделать не можем,

– сказала она.

По словам Рясовой, Finn Flare не получил ни компенсаций, ни обещанных льгот. В частности, речь идет о возможном снижении комиссий маркетплейса и процентов по кредитам WB-банка.

Вместо этого через два месяца после пожара Wildberries сообщил компании о якобы переплате в 30 миллионов рублей за 2024 год. Из-за этого выплаты бренду приостановили до завершения сверки данных. Рясова утверждает, что проверка длится уже полтора месяца, а ее компания обнаруживает ошибки в расчетах маркетплейса.

Другие предприниматели также рассказывают о частичных компенсациях за уничтоженный товар. В частности:

один из продавцов в июле получил примерно 20% стоимости сгоревшей продукции;

владелец небольшого магазина бытовой техники – около 15%.

По словам предпринимателей, после этих выплат новых поступлений они не получали.

Wildberries задерживает деньги за проданную продукцию

Помимо компенсаций за уничтоженные товары, продавцы жалуются на задержки с выплатами за продукцию, которую они уже реализовали покупателям.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на VPost, около 20 предпринимателей подтвердили, что ждут деньги как минимум за три цикла вывода средств.

По правилам маркетплейса, продавцы могут подавать заявки на вывод денег раз в неделю, а средства должны поступать в течение семи дней. Однако, по словам одного из собеседников издания, теперь после подачи заявки приходится ждать как минимум две недели.

Какие выплаты Wildberries обещал продавцам

В сентябре Татьяна Ким, которая на тот момент уже не занимала должность генерального директора Wildberries, анонсировала третий этап поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на складскую инфраструктуру:

Согласно объявленным планам, с 1 октября выплаты должны были получить 200 тысяч малых предпринимателей.

Ранее компания сообщала о двух этапах поддержки, которые прошли в июле и охватили около 188 тысяч продавцов. В то же время предприниматели, опрошенные изданием, утверждают, что осенью обещанных денег не получили.

Напомним, что удары по складской инфраструктуре Wildberries начались 18 июля. Они стали ответом Украины на российские атаки по украинским предприятиям и инфраструктуре.

За месяц под ударами оказались как минимум 22 объекта в Ленинградской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Тульской, Владимирской, Тверской областях и в Екатеринбурге.