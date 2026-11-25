Чому продавці в Росії не отримують компенсацій від WB

Підприємці кажуть, що з'ясувати, коли надійдуть гроші, практично неможливо: служба підтримки Wildberries відповідає шаблонними повідомленнями або не реагує на звернення, повідомляє росЗМІ The Moscow Times.

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Зокрема, власниця бренду одягу Finn Flare Ксенія Рясова заявила, що на складах маркетплейса згоріла продукція її компанії на понад 200 мільйонів рублів.

WB нас просто кинув, і нічого з цим ми зробити не можемо– сказала вона.

За словами Рясової, Finn Flare не отримав ані компенсацій, ані обіцяних послаблень. Зокрема, йдеться про можливе зниження комісій маркетплейса та відсотків за кредитами WB-банку.

Натомість через два місяці після пожежі Wildberries повідомив компанію про нібито переплату в 30 мільйонів рублів за 2024 рік. Через це виплати бренду призупинили до завершення звірки даних. Рясова стверджує, що перевірка триває вже півтора місяця, а її компанія виявляє помилки у розрахунках маркетплейса.

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Інші підприємці також розповідають про часткові компенсації за знищені товари. Зокрема:

один із продавців у липні отримав приблизно 20% вартості згорілої продукції;

власник невеликого магазину побутової техніки – близько 15%.

За словами підприємців, після цих виплат нових надходжень вони не отримували.

Wildberries затримує гроші за продану продукцію

Окрім компенсацій за знищені товари, продавці скаржаться на затримки з виплатами за продукцію, яку вже реалізували покупцям.

Як пише The Moscow Times із посиланням на VPost, близько 20 підприємців підтвердили, що чекають на гроші щонайменше за три цикли виведення коштів.

За правилами маркетплейса, продавці можуть подавати заявки на виведення грошей раз на тиждень, а кошти мають надходити протягом семи днів. Однак, за словами одного зі співрозмовників видання, тепер після подання заявки доводиться чекати щонайменше два тижні.

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Які виплати Wildberries обіцяв продавцям

У вересні Тетяна Кім, яка на той момент уже не обіймала посаду генеральної директорки Wildberries, анонсувала третій етап підтримки підприємців, чиї товари постраждали внаслідок атак на складську інфраструктуру.

Згідно з оголошеними планами, із 1 жовтня виплати мали отримати 200 тисяч малих підприємців.

Раніше компанія повідомляла про два етапи підтримки, які відбулися у липні та охопили близько 188 тисяч продавців. Водночас підприємці, опитані виданням, стверджують, що восени обіцяних грошей не отримали.

Нагадаємо, удари по складській інфраструктурі Wildberries розпочалися 18 липня. Вони стали відповіддю України на російські атаки по українських підприємствах та інфраструктурі.

За місяць під ударами опинилися щонайменше 22 об'єкти у Ленінградській, Рязанській, Самарській, Пензенській, Тульській, Владимирській, Тверській областях та у Єкатеринбурзі.