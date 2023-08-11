Workua больше не будет работать с компаниями, продолжающими работать в России

Компании, работающие в России, больше не могут размещать вакансии на Work.ua. Следовательно, с поиском персонала у муртадов оккупантов будут проблемы.

СЕО Work.ua Артур Михно сообщил о разрыве деловых отношений со всеми компаниями, которым не хватило 1,5 года полномасштабной войны, чтобы уйти с российского рынка. Это решение будет стоить компании миллионов гривен, но репутация – более важная.

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Отказ от работы с друзьями врага

По словам Артура Михно, Work.ua разрывает контракты со всеми компаниями, которые до сих пор остаются работать в России.

Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 миллионов гривен в год. Возвращает владельцам их деньги и ни в коей мере больше не хочет быть причастным к деятельности этих компаний в Украине и мире,

– сообщил он.

В России до сих пор работают следующие популярные компании:

METRO;

Leroy Merlin;

Nestle;

Auchan;

Siemens;

Philip Morris;

Bayer;

Acer;

Alibaba;

Lenovo;

Asus;

Cersanit та багато інших.

Как сообщал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, из более 1500 работавших в России мировых компаний менее 10% порвали связи с оккупантами. Интересно, что на территории врага наибольшая часть компаний из Германии, США и Японии.