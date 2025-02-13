Соцсеть Х Маска согласилась выплатить Трампу 10 миллионов долларов

Социальная сеть Илона Маска X (Twitter) согласилась выплатить около 10 миллионов долларов для урегулирования иска, поданного президентом США Дональдом Трампом.

X выплатит Маску компенсацию

Соцсеть X стала второй, которая согласилась выплатить Трампу компенсацию после штурма Капитолия США 6 января 2021 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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После нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий в 2021 году Twitter, который тогда возглавлял генеральный директор Джек Дорси, приостановил аккаунт бывшего президента вместе с другими аккаунтами, которые распространяли его сообщения.

Заметим, аналогичные меры, чтобы уменьшить распространение подстрекательского контента, приняли технологические гиганты Google и Meta.

В свою очередь Трамп подал судебный иск против Twitter и ее бывшего исполнительного директора, а также против Facebook и Alphabet, обвинив их в незаконном замалчивании консервативных взглядов.

Маск восстановил аккаунт Трампа

Когда Илон Маск купил соцсеть, он восстановил аккаунт Трампа, начал развивать отношения с президентом и потратил 250 миллионов долларов на его предвыборную кампанию. В результате команда Трампа рассматривала возможность отказаться от иска.

Впрочем, соцсеть Х таки решила согласилась выплатить около 10 миллионов долларов для урегулирования иска.

Справочно. Ранее Meta тоже согласилась выплатить президенту 25 миллионов долларов для урегулирования аналогичного иска. Вероятно, адвокаты Трампа попытаются достичь урегулирования и с компанией Google.