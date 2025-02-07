Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х.

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Что известно о признании в любви Маска

Люблю Дональда Трампа настолько сильно, как гетеросексуал может любить другого мужчину,

– заявил Илон Маск.

Его слова вызвали бурное обсуждение в сети, но некоторые восхищаются так называемым billionaire romance.

Интересно, что сам Дональд Трамп через полчаса после этого опубликовал на своей странице фото, на котором рядом с ним в большом красном козырьке позирует сам Илон Маск.

Заметим, что журнал Time поместил миллиардера на обложку своего февральского номера. "Ни один частный гражданин и уж тем более тот, чье богатство и сеть предприятий непосредственно подлежат надзору федеральной власти, не обладал такой властью над аппаратом правительства США", – говорится в журнале Time