Новые инвестиции в бизнес Илона Маска
Компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта и принадлежит Илону Маску, привлекла 500 миллионов долларов. Сейчас xAI говорит об оценке в 15 – 20 миллиардов долларов, но в ближайшие недели условия еще могут измениться.
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В ноябре 2023 года сам Маск заявлял, что все инвесторы, вкладывающие деньги в социальную сеть Х, будут владеть и 25% компании xAI. Таким образом, миллиардер хочет поощрить денежных коллег инвестировать сразу в два его продукта.
Интересно, что Илон опровергает инвестиции в полмиллиарда долларов. Поскольку переговоры между Маском и инвесторами еще продолжаются, бизнесмен не хочет наговорить лишнего ранее определенного времени, тем более что пока еще не все условия соглашения прописаны в окончательном варианте.
Также стало известно, что некоторые инвесторы желают получить вычислительные мощности новой компании. Некоторые даже готовы получить право пользоваться ими в обмен на акции.
Все сообщения, появляющиеся по поводу инвестиций в xAI, Маск называет "фейком" и не обнародует никакой информации о переговорах.