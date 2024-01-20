Новые инвестиции в бизнес Илона Маска

Компания xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта и принадлежит Илону Маску, привлекла 500 миллионов долларов. Сейчас xAI говорит об оценке в 15 – 20 миллиардов долларов, но в ближайшие недели условия еще могут измениться.

Интересно План решит все: какие особенности бюджета для стартапов

В ноябре 2023 года сам Маск заявлял, что все инвесторы, вкладывающие деньги в социальную сеть Х, будут владеть и 25% компании xAI. Таким образом, миллиардер хочет поощрить денежных коллег инвестировать сразу в два его продукта.

Интересно, что Илон опровергает инвестиции в полмиллиарда долларов. Поскольку переговоры между Маском и инвесторами еще продолжаются, бизнесмен не хочет наговорить лишнего ранее определенного времени, тем более что пока еще не все условия соглашения прописаны в окончательном варианте.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Также стало известно, что некоторые инвесторы желают получить вычислительные мощности новой компании. Некоторые даже готовы получить право пользоваться ими в обмен на акции.

Все сообщения, появляющиеся по поводу инвестиций в xAI, Маск называет "фейком" и не обнародует никакой информации о переговорах.