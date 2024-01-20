Нові інвестиції у бізнес Ілона Маска

Компанія xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту та належить Ілону Маску, залучила 500 мільйонів доларів. Наразі xAI говорить про оцінку у 15 – 20 мільярдів доларів, але в найближчі тижні умови ще можуть змінитися.

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У листопаді 2023 року сам Маск заявляв, що усі інвестори, які вкладатимуть гроші у соціальну мережу Х, володітимуть і 25% компанії xAI. У такий спосіб мільярдер хоче заохотити грошовитих колег інвестувати одразу в два його продукти.

Цікаво, що наразі Ілон спростовує інвестиції у пів мільярда доларів. Оскільки переговори між Маском та інвесторами ще тривають, бізнесмен не хоче наговорити зайвого раніше визначеного часу, тим паче, що наразі ще не всі умови угоди прописані в остаточному варіанті.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Також стало відомо, що деякі інвестори хочуть отримати обчислювальні потужності нової компанії. Дехто навіть готовий отримати право користуватися ними в обмін на акції.

Усі повідомлення, які з'являються щодо інвестицій у xAI, Маск називає "фейком" та не оприлюднює жодної інформації про переговори.