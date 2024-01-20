Нові інвестиції у бізнес Ілона Маска
Компанія xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту та належить Ілону Маску, залучила 500 мільйонів доларів. Наразі xAI говорить про оцінку у 15 – 20 мільярдів доларів, але в найближчі тижні умови ще можуть змінитися.
Цікаво План вирішить усе: які особливості бюджету для стартапів
У листопаді 2023 року сам Маск заявляв, що усі інвестори, які вкладатимуть гроші у соціальну мережу Х, володітимуть і 25% компанії xAI. У такий спосіб мільярдер хоче заохотити грошовитих колег інвестувати одразу в два його продукти.
Цікаво, що наразі Ілон спростовує інвестиції у пів мільярда доларів. Оскільки переговори між Маском та інвесторами ще тривають, бізнесмен не хоче наговорити зайвого раніше визначеного часу, тим паче, що наразі ще не всі умови угоди прописані в остаточному варіанті.
Також стало відомо, що деякі інвестори хочуть отримати обчислювальні потужності нової компанії. Дехто навіть готовий отримати право користуватися ними в обмін на акції.
Усі повідомлення, які з'являються щодо інвестицій у xAI, Маск називає "фейком" та не оприлюднює жодної інформації про переговори.