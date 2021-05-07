Компания Microsoft признала, что продает игровые консоли Xbox себе в убыток. На протяжении почти двух десятилетий продаж консоли Xbox никогда не были прибыльным продуктом для Microsoft.

Согласно показаниям вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт, которые она дала под присягой, технологический гигант из Вашингтона продает каждую консоль Xbox с убытками.

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В среду вице-президент Microsoft выступила в качестве свидетеля в судебном процессе, который проходит между создателем игры "Fortnite" компанией Epic Games и компанией Apple.

На вопрос суда, получала Microsoft когда-нибудь прибыль от продажи консоли Xbox, представитель Microsoft дала однозначный ответ, что нет.

Что известно о конфликте Epic Games и Apple? Epic Games подала иск против Apple прошлым летом после того, как ее хитовая игра "Fortnite" была удалена с App Store Apple. Apple утверждает, что удалила игру, потому что Epic нарушила условия соглашения с разработчиками, когда Epic внедрила в игру платежную систему, которая позволяла игрокам обходить App Store Apple. Epic утверждает, что App Store является монополистом, и утверждает, что iPhone и iPad ничем не отличаются от компьютеров. Microsoft открыто поддержала Epic Games в этом деле и публично конфликтовала с Apple по поводу политики App Store, подобной той, которую Epic оспаривает в суде.

Игра "Fortnite" на телефоне iPhone / Фото Iphones

На чем же зарабатывает Microsoft

Тема доходности Xbox всплыла в ходе допроса потому, как работает консольный бизнес Microsoft. Вместо того чтобы зарабатывать на самой консоли, компания зарабатывает на продаже игр через свой цифровой магазин, на услугах подписки, таких как Xbox Game Pass, и на продаже аксессуаров, таких как геймпады.

Microsoft, как и другие производители консолей, получает долю от каждой продажи в собственном онлайн-магазине.

Эта доля обычно составляет около 30%, что стало стандартом на рынке распространения видеоигр. Apple также берет аналогичную долю из игр, которые продаются в магазине приложений iOS App Store, что и стало одним из элементов судебного спора между Epic и Apple.

Последние консоли Xbox от Microsoft, Xbox Series S и Xbox Series X, были выпущены в ноябре 2020 года. Microsoft не сообщила, сколько было продано каждой из них, но обе консоли было трудно найти в свободной продаже с момента запуска.