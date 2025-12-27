Сколько сегодня можно получить за 5 тысяч просмотров на YouTube
- На YouTube размер оплаты за 1000 просмотров зависит от типа контента и страны.
- За 5000 просмотров можно получить до 55 долларов в странах с высокой монетизацией и до 10 долларов в странах с низкой.
На YouTube есть монетизация. То есть, оплата за просмотры. Размер ее зависит от многих факторов, например, типа контента и страны проживания автора.
От чего зависит монетизация на YouTube?
Чтобы рассчитать оплату за просмотры, YouTube использует RPM – "доход за милю", сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Читайте также Вы будете удивлены: назвали профессии в Украине, которые точно не заменит искусственный интеллект
Обратите внимание! Это значение показывает, сколько автор может выручить за 1000 просмотров.
Нужно понимать, что:
- оплата автора за просмотры зависит от того, сколько заплатил рекламодатель за рекламу, которую "вставляет" сервис;
- к тому же YouTube установил комиссию, сейчас она составляет почти 45%, сообщает AIR Media-Tech.
Сейчас плата за 1000 просмотров на YouTube такая:
- для стран с самой высокой монетизацией
Самая высокая монетизация от 3 до почти 11 долларов. Такую оплату получают авторы контента для Канады, Великобритании, Австралии, США и Германии.
Интересно! Самая высокая монетизация действовала для США.
- для стран с самой низкой монетизацией
Авторы из большинства стран получают минимальную монетизацию. Она составляет от нескольких центов и максимум до 2 долларов. К примеру, такая оплата действует для:
- Юго-Восточной Азии;
- Индии;
- Бразилии.
Важно! Такую же минимальную оплату имеют и авторы из Украины.
Учитывая эти цифры, получается, что за 5 000 просмотров можно максимально получить:
- среди стран с самой высокой монетизацией – почти 55 долларов;
- самой низкой – примерно 10 долларов.
Что еще важно знать сейчас о YouTube?
Монетизацию на YouTube можно получить при определенных условиях. Например, для этого необходимо иметь 1000 подписчиков, а также – 4 000 часов просмотров.
Зарабатывать на YouTube можно не только благодаря монетизации. Также получать доход реально и другим образом. Например, через рекламные интеграции или спонсорство.
YouTube платит и за Shorts. Однако монетизация там минимальная. Сейчас короткие видео является именно методом продвижения, а не заработка.