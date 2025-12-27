Скільки сьогодні можна отримати за 5 тисяч переглядів на YouTube
- На YouTube розмір оплати за 1000 переглядів залежить від типу контенту та країни.
- За 5000 переглядів можна отримати до 55 доларів у країнах з високою монетизацією і до 10 доларів у країнах з низькою.
На YouTube є монетизація. Тобто, оплата за перегляди. Розмір її залежить від багатьох факторів, наприклад, типу контенту та країни проживання автора.
Від чого залежить монетизація на YouTube?
Щоб розрахувати оплату за перегляди, YouTube використовує RPM – "дохід за милю", повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Зверніть увагу! Це значення показує, скільки автор може виручити за 1000 переглядів.
Потрібно розуміти, що:
- оплата автора за перегляди залежить від того, скільки заплатив рекламодавець за рекламу, яку "вставляє" сервіс;
- до того ж YouTube встановив комісію, наразі вона складає майже 45%, повідомляє AIR Media-Tech.
Зараз плата за 1000 переглядів на YouTube така:
- для країн з найвищою монетизацією
Наразі найвища монетизація від 3 до майже 11 доларів. Таку оплату отримують автори контенту для Канади, Великої Британії, Австралії, США та Німеччини.
Цікаво! Найвища монетизація діяла для США.
- для країн з найнижчою монетизацією
Автори з більшості країн отримують мінімальну монетизацію. Вона складає від декількох центів і максимум до 2 доларів. До прикладу, така оплата діє для:
- Південно-Східної Азії;
- Індії;
- Бразилії.
Важливо! Таку ж мінімальну оплату мають і автори з України.
Зважаючи на ці цифри, виходить, що за 5 000 переглядів можна максимально отримати:
- серед країн з найвищою монетизацією – майже 55 доларів;
- найнижчою – приблизно 10 доларів.
Що ще важливо знати зараз про YouTube?
Монетизацію на YouTube можна отримати за певних умов. Наприклад, для цього необхідно мати 1000 підписників, а також – 4 000 годин переглядів.
Заробляти на YouTube можна не тільки завдяки монетизації. Також отримувати дохід реально і іншим чином. Наприклад, через рекламні інтеграції чи спонсорство.
YouTube платить і за Shorts. Проте монетизація там мінімальна. Зараз короткі відео є саме методом просування, а не заробітку.