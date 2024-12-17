YouTube Premium: сколько стоит подписка и какие преимущества она предоставляет

YouTube Premium - это платная подписка, которая предлагает более широкие возможности для пользователей. Она позволяет просматривать видео без рекламы, слушать музыку через YouTube Music, а также загружать видео для офлайн-просмотра.

Основные преимущества YouTube Premium

YouTube Premium можно получить с самостоятельной подпиской или семейной, к которой можно добавить 5 других пользователей. О преимуществах YouTube Premium и актуальных ценах на подписку, рассказывает 24 Канал.

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YouTube Premium предоставляет возможности:

Просмотр видео без рекламы;

Возможность загружать видео на смартфонах и ноутбуках и просматривать без доступа к интернету;

Просмотр видео в фоновом режиме: воспроизведение не прекращается после сворачивания приложения YouTube. Пользователь может оставить уменьшенное изображение видео на экране и открывать другие программы, или спрятать его и слушать видео как аудиодорожку;

Доступ к YouTube Music – официальной платформы для прослушивания музыки. Доступна загрузка песен для прослушивания без доступа к интернету;

YouTube Originals – эксклюзивный каталог фильмов и сериалов на языке оригинала или с выбором языка субтитров;

Видео в высоком качестве - приоритетный доступ к контенту в формате 1080p или выше.

Сколько стоит YouTube Premium в Украине

Индивидуальная подписка

Цена: 99 гривен в месяц

Возможность бесплатного пробного периода на 1 месяц.

Семейная подписка

Цена: 149 гривен в месяц

Позволяет добавить до 5 пользователей, которые являются членами вашей семьи (возраст от 13 лет).

Студенческая подписка Студенческая подписка

Цена: 59 гривен в месяц

Чтобы оформить этот тариф, необходимо подтвердить статус студента через платформу SheerID.

Как оформить YouTube Premium На компьютере: перейдите на youtube.com/premium. Выберите тарифный план и введите данные для оплаты.



На мобильном устройстве: откройте приложение YouTube и войдите в свой аккаунт.

Нажмите на иконку профиля → Платные подписки → Подписаться на YouTube Premium.

YouTube позволяет приостановить подписку на срок от 1 до 6 месяцев. Это можно сделать через раздел "Управление подпиской" в настройках аккаунта.

Что еще стоит знать

Средства за подписку будут сниматься сервисом каждый месяц в одно и то же число (в которое было осуществлено подключение). Оплатить подписку сразу на год можно только за индивидуальный тариф, однако услуга недоступна для пользователей из Украины.

Если вы собираетесь оформить студенческую подписку, нужно будет пройти верификацию в сервисе SheerID: выбрать свое заведение из списка и прикрепить любой из документов:

студенческий билет с указанным сроком действия;

расписание занятий;

квитанция об обучении.

А в случае оформления семейной подписки необходимо добавить электронные адреса аккаунтов других пользователей. Для этого необходимо перейти в Настройки → Покупки и платные подписки → Настройка семейного доступа. На указанные электронные адреса придет ссылка с приглашением присоединиться к семейной подписке.