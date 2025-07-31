YouTube Shorts – это отличный инструмент, если вы продвигаете блог и хотите поделиться коротким видео с аудиторией. Более того, сейчас это полноценная возможность заработка для авторов.

Как подключить монетизацию YouTube Shorts?

Если вы снимаете вертикальные видео длительностью до 60 секунд и хотите монетизировать свой контент, 24 Канал подготовил простую инструкцию, которая вам пригодится.

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Проверьте, соответствует ли ваш канал требованиям

Чтобы включить монетизацию для Shorts, нужно соответствовать одному из двух критериев программы YouTube Partner Program (YPP):

1000 подписчиков + 4000 часов просмотров длинных видео за последние 12 месяцев,

или

или 1000 подписчиков + 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней.

Обратите внимание. Проверить прогресс можно в творческой студии YouTube в разделе Монетизация.

Подайте заявку в YouTube Partner Program

Когда выполните одно из условий, появится кнопка "Подать заявку". Далее:

Ознакомьтесь с правилами монетизации (без нарушений авторского права, без запрещенного контента).

Подключите учетную запись AdSense.

Дождитесь проверки (обычно 1–3 недели).

Включите монетизацию для Shorts

После принятия в YPP вы автоматически сможете получать долю доходов с Shorts, которые соответствуют правилам:

В видео не должно быть стороннего авторского контента (музыка, клипы, фрагменты шоу).

Shorts должны быть оригинальными (ваше видео, ваш голос, ваша идея).

Стоит знать. YouTube самостоятельно распределяет доход между креаторами и музыкальными правообладателями, если вы используете библиотечную музыку Shorts.

Как именно начисляется доход?

По состоянию на 2025 год монетизация Shorts работает по принципу, что все доходы от рекламы в Shorts-ленте попадают в общий фонд Shorts. Этот фонд распределяется между креаторами в зависимости от количества просмотров и участия в создании популярного контента.

Затем ваша доля корректируется в зависимости от использованной музыки и других условий. Каждый месяц вы получаете отчет в YouTube Studio, где указано, сколько Shorts принесли прибыли.

Есть ли другие способы заработка на Shorts?

Кроме рекламы, YouTube предлагает дополнительные источники дохода:

Суперблагодарности (Super Thanks) – зрители могут донатить даже на Shorts.

Партнерские программы и спонсорство.

Мерч и собственные продукты (через вкладку "Магазин").