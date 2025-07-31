Как настроить монетизацию на YouTube Shorts: нюансы, о которых вы могли не слышать
- Чтобы включить монетизацию для YouTube Shorts, нужно иметь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров длинных видео за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней.
- Монетизация Shorts работает через общий фонд,, который распределяется между креаторами в зависимости от просмотров и участия в создании популярного контента.
YouTube Shorts – это отличный инструмент, если вы продвигаете блог и хотите поделиться коротким видео с аудиторией. Более того, сейчас это полноценная возможность заработка для авторов.
Как подключить монетизацию YouTube Shorts?
Если вы снимаете вертикальные видео длительностью до 60 секунд и хотите монетизировать свой контент, 24 Канал подготовил простую инструкцию, которая вам пригодится.
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Проверьте, соответствует ли ваш канал требованиям
Чтобы включить монетизацию для Shorts, нужно соответствовать одному из двух критериев программы YouTube Partner Program (YPP):
- 1000 подписчиков + 4000 часов просмотров длинных видео за последние 12 месяцев,
или
- 1000 подписчиков + 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней.
Обратите внимание. Проверить прогресс можно в творческой студии YouTube в разделе Монетизация.
Подайте заявку в YouTube Partner Program
Когда выполните одно из условий, появится кнопка "Подать заявку". Далее:
- Ознакомьтесь с правилами монетизации (без нарушений авторского права, без запрещенного контента).
- Подключите учетную запись AdSense.
- Дождитесь проверки (обычно 1–3 недели).
Включите монетизацию для Shorts
После принятия в YPP вы автоматически сможете получать долю доходов с Shorts, которые соответствуют правилам:
- В видео не должно быть стороннего авторского контента (музыка, клипы, фрагменты шоу).
- Shorts должны быть оригинальными (ваше видео, ваш голос, ваша идея).
Стоит знать. YouTube самостоятельно распределяет доход между креаторами и музыкальными правообладателями, если вы используете библиотечную музыку Shorts.
Как именно начисляется доход?
По состоянию на 2025 год монетизация Shorts работает по принципу, что все доходы от рекламы в Shorts-ленте попадают в общий фонд Shorts. Этот фонд распределяется между креаторами в зависимости от количества просмотров и участия в создании популярного контента.
Затем ваша доля корректируется в зависимости от использованной музыки и других условий. Каждый месяц вы получаете отчет в YouTube Studio, где указано, сколько Shorts принесли прибыли.
Есть ли другие способы заработка на Shorts?
Кроме рекламы, YouTube предлагает дополнительные источники дохода:
- Суперблагодарности (Super Thanks) – зрители могут донатить даже на Shorts.
- Партнерские программы и спонсорство.
- Мерч и собственные продукты (через вкладку "Магазин").
Как увеличить заработок
Прежде всего следует быть регулярными в создании контента. Если вы публикуете Shorts систематически, они легче будут "залетать" в ленту рекомендаций. Следующий совет – создавайте серии: зрители любят короткие форматы с продолжением. Конечно, следите за трендами, но старайтесь добавлять что-то уникальное. Также стоит анализировать статистику, чтобы понимать, что именно лучше всего "собирает" просмотры и работает лучше.