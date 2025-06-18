Крупнейшая сеть ресторанов в мире назначила нового CEO

Yum! Brands, крупнейшая ресторанная компания мира по количеству заведений, объявила о смене руководства. Уже с 1 октября новым генеральным директором станет Крис Тернер, который сейчас выполняет роль финансового директора компании.

Yum! Brands возглавит Крис Тернер

50-летний Тернер присоединился к корпорации в 2019 году. До этого он занимал руководящие должности в PepsiCo, а также более десяти лет работал в консалтинговой компании McKinsey, сообщили в пресс-службе Yum! Brands, информирует 24 Канал.

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Его предшественник – Дэвид Гиббс, который руководил компанией с 2020 года, останется в Yum! в роли советника до конца 2026-го. Гиббс работает в компании уже более 35 лет, в частности с 1989-го.

Справка. Yum! Brands владеет сетью из почти 61 тысячи ресторанов в более чем 155 странах мира. В компанию входят глобальные бренды быстрого питания: KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а также сеть бургерных Habit Burger & Grill.

К слову, ранее мы писали, что гендиректор Renault Group объявил, что покидает компанию и меняет сферу деятельности.