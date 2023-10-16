Если переселец откроет собственное дело: заберут ли у него помощь – объяснение юриста

Тысячи переселенцев получают социальную помощь. Юрист рассказал, могут ли ее забрать, если ВПЛ откроет ФЛП.

Помощь для ВПЛ и открытия ФЛПа

Если вынужденно перемещенное лицо начнет собственное дело и откроет ФЛП, это ни в коем случае не должно повлиять на право получать пособие на жительство. Это регулируется Постановой КМУ № 332 от 20 марта 2022 года.

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Это касается открытия любой группы ФЛП. Кроме того, открытие собственного дела совершенно никак не влияет на утрату устава ВПЛ.

Потерять статус ВПЛ можно по другим причинам: приобретение имущества, транспортного средства, открытие депозитного счета и т.д.

Если кому-то из переселенцев перестали выплачивать пособие из-за открытия бизнеса – это ошибка, и выплаты должны возобновить. Это касается лиц, которые по реестрам ошибочно считались умершими, а также тех, кто вернулся из-за границы, но их данные еще не зафиксировали.

Сколько платят для ВПЛ

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В октябре выплачивать пособие продолжат всем вынужденно перемещенным лицам, проживающим на территории Украины. В настоящее время размеры пособия таковы:

дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи гривен;

все остальные категории граждан – 2 тысячи гривен.

Выплаты для ВПЛ должны осуществлять 15 и 28 числа каждого месяца.