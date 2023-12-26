Задержание фигуранта важного дела

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, недавно им пришлось объявить в розыск фигуранта дела по онлайн-казино, которое пыталось уклониться от уплаты налогов. Подозреваемый уже задержан и взят под стражу.

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В ведомстве рассказали, что речь идет о крупнейшем подсанкционном организаторе азартных игр. В деле еще один важный фигурант, однако он еще не задержан.

Что касается упомянутого лица, то оно было вовлечено в схему с мискодингом на 7,2 миллиарда гривен. В незаконной деятельности принимали участие должностные лица, банки и операторы игорного бизнеса.

Мискодинг – это манипуляции банковскими системами, преследующие цель сокрытия реального происхождения платежей.

Фигурант дела игнорировал вызовы правоохранителей, выключил телефон и сменил свое место жительства. Впрочем, избежать ареста эти меры ему не помогли.

Местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в заявлении БЭБ.

Всего через схему мискодинга было проведено 20 миллиардов гривен. Расследование по делу продолжается.

Напомним, после масштабных проверок игорный бизнес начал активно платить налоги, речь идет о почти миллиарде гривен каждый месяц.