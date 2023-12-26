Затримання фігуранта важливої справи

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, нещодавно їм довелося оголосити у розшук фігуранта справи щодо онлайн-казино, яке намагалося ухилитися від сплати податків. Підозрюваного вже затримали та взяли під варту.

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У відомстві розповіли, що йдеться про найбільшого підсанкційного організатора азартних ігор. У справі є ще один важливий фігурант, проте він ще не затриманий.

Що стосується згаданої особи, то вона була залучена до схеми з міскодингом на 7,2 мільярда гривень. У незаконній діяльності брали участь посадові особи, банки та оператори грального бізнесу.

Міскодинг – це маніпуляції банківськими системами, які мають на меті приховання реального походження платежів.

Фігурант справи ігнорував виклики правоохоронців, вимкнув телефон та змінив своє місце проживання. Втім, уникнути арешту ці заходи йому не допомогли.

Місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– йдеться у заяві БЕБ.

Загалом через схему міскодингу було проведено 20 мільярдів гривень. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, після масштабних перевірок гральний бізнес почав активно платити податки, йдеться про майже мільярд гривень кожного місяця.