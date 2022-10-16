Рада рассмотрит законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса

Налоговый комитет поддержал законопроект, которым предлагается прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Комитета Ярослав Железняк.

Отмена налоговых льгот для игорного бизнеса

Железняк сообщил, что правительство хочет отменить возможность находиться организаторам азартных игр на упрощенной системе и платить всего 2% от оборота. По его словам, решение о поддержке законопроекта комитет поддержал единогласно.

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Ярослав Железняк Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики До перехода на упрощенную систему игровые заведения платили налоги на 200 тысяч гривен в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тысяч гривен в день. Поэтому упраздняем им эту 10-кратную экономию на налогах,

В пояснительной записке к законопроекту №8079 авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и впоследствии перешедшие по упрощению, в целом уплатили 174 миллиона гривен налога на прибыль предприятий, 0,3 миллиона гривен налога на добавленную стоимость и 0,1 миллиона гривен земельного налога.

А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили всего 13,4 миллиона гривен единого взноса, продолжая активную деятельность.