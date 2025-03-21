Авиаколлапс в Европе: остановка Хитроу задела пассажиров со всего мира, последствия инцидента

Крупнейший аэропорт Лондона Хитроу приостановил работу как минимум до конца 21 марта из-за масштабного пожара на электроподстанции. Инцидент вызвал серьезный хаос в международном авиасообщении.

Масштабы задержек и перенаправлений

Из-за закрытия Хитроу по меньшей мере 120 авиарейсов были направлены в другие аэропорты, сообщает 24 Канл со ссылкой на CNN. Часть рейсов перенаправили в Манчестер, который находится в 320 километрах к северо-западу от Лондона, а также в аэропорты Испании, Франции и Ирландии.

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Проблема затронула международные рейсы со всего мира, включая рейсы из Сиднея, Гонконга, Нью-Йорка, Майами и Бангкока.

По оценкам экспертов, финансовые потери авиаиндустрии из-за этого решения могут достигать сотен миллионов фунтов стерлингов.

Акции British Airways уже упали на 5% после сообщения о закрытии Хитроу.

Причины и возможный саботаж

По предварительным данным, пожар на подстанции в районе Хейс (западный Лондон) оставил без электроэнергии более 16 тысяч домов. Также пришлось эвакуировать по меньшей мере 150 человек.

Важно. Британская полиция пока не имеет доказательств, что пожар является преднамеренным актом, однако The Guardian отмечает, что Гитроу является частью критически важной инфраструктуры Великобритании, что делает его потенциальной мишенью для террористов или кибердиверсий.

Отдельные аналитики, в частности из Daily Mail, предполагают возможный российский след в событиях.

Если бы я был враждебной иностранной стороной и хотел дестабилизировать работу одного из крупнейших аэропортов мира, подстанция стала бы идеальной мишенью,

– заявил эксперт по безопасности Уилл Гэддес.

Хитроу – ключевой хаб для Великобритании и мира

Хитроу – крупнейший аэропорт Лондона и один из самых загруженных в мире. Он обслуживает более 80 миллионов пассажиров ежегодно, а ежедневно здесь происходит примерно 1300 взлетов и посадок.

Сейчас авиакомпании и аэропорты Европы работают над перестройкой маршрутов для уменьшения влияния задержек. Однако эксперты прогнозируют, что последствия от закрытия Хитроу будут ощутимыми еще как минимум неделю.