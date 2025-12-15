Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Более 11 тысяч компаний закрылись в 2025 году: сколько живет бизнес в Украине
15 декабря, 15:26
3

Более 11 тысяч компаний закрылись в 2025 году: сколько живет бизнес в Украине

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В 2025 году в Украине закрылись 11 223 компании, из которых треть пришлась на Киев, Днепропетровскую и Львовскую области.
  • Дольше всего просуществовали акционерные общества (28 лет 7 месяцев), а меньше всего – благотворительные организации (5 лет).

В сентябре в Украине зафиксировали всплеск закрытий, когда более тысячи компаний прекратили работу. Треть закрытий пришлась на Киев, Днепропетровскую и Львовскую области, а наиболее уязвимыми оказались общественные организации.

Сколько предприятий закрылись в Украине?

11 223 компании закрылись в этом году в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Если же изучать средний срок жизни бизнеса, то наиболее жизнеспособными стали акционерные общества – средний возраст закрытых бизнесов достиг 28 лет и 7 месяцев. Немного отстали органы местного самоуправления – 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.

А вот наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций: 5 лет, обслуживающих кооперативов – 7 лет 5 месяцев и ООО – 8,5 лет.

Средний срок жизни бизнеса в годах / инфографика Опендатабот

Какие компании и в каких городах закрывались?

Чаще всего компании сворачивались в Киеве – 1 289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют:

  • Днепропетровщина (824 закрытия);
  • Львовщина (772);
  • Одесская область (738);
  • Киевская область (589).

Средний срок существования компаний, которые прекратили работу в этом году, очень отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования – 23 года и 10 месяцев, здравоохранения – 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности – более 22 лет.

самыми "молодыми" среди тех, что чаще всего закрывались в этом году, оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.

Сферы закрытого бизнеса / инфографика Опендатабот

