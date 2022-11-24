Закрытие публичных реестров: какие данные бизнес и госслужащие требуют открыть
Источник:YouControl
Пользователям регистров не хватает актуальной информации. Они просят открыть, например, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, финотчетность от ГНС и Госстата.
Публичные реестры не работают уже 9 месяцев из-за рисков для нацбезопасности. YouControl провел опрос, чтобы установить каких актуальных данных не хватает и как отсутствие реестров повлияло на их жизнедеятельность.
Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советовВ опросе приняли участие 1000 респондентов (частные предприниматели, юристы, бухгалтеры, специалисты по безопасности, госслужащие)
Каких актуальных данных не хватает наиболее
Согласно опросу, больше людей не хватает общих регистрационных данных компаний.
- 43% респондентов ответили, что нуждаются в информации о местонахождении организаций, участников, директоров предприятий и так далее. Такие данные обеспечивает закрытый сегодня Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
- 39% – финансовая отчетность компаний.
- 34% – данные о налоговой задолженности. Информацию о двух последних пунктах может предоставить Государственная налоговая служба.
Каких актуальных данных не хватает наиболее / Инфографика YouControl
Как закрытие реестров влияет на деятельность / Инфографика YouControl
Какие данные нужно немедленно открыть
Команда YouControl, опираясь на ответы опрошенных респондентов, считает, что в немедленном открытии нуждаются:
- Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Он необходим для верификации, анализа и мониторинга зарегистрированных компаний. Отсутствие возможности для идентификации и проверки фирм, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы Украины и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения "русского следа".
- Финотчетность от ГНС и Госстата.
Из-за закрытия этих данных тысячи бизнесменов, общественных деятелей, ученых не получают необходимую информацию о финансовом здоровье украинских компаний. Данные о налоговой задолженности критические для нормального функционирования банков и финансовых посредников, а также других хозяйствующих субъектов с точки зрения соблюдения практик надлежащей налоговой осмотрительности. Компании сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в кредитовании или не допускают к участию в грантах из-за устаревшей информации о налоговой истории.
- Реестр деклараций госслужащих и реестр коррупционеров.
Без этих данных значительно ухудшился уровень общественного контроля над действиями власти. Фактически остановился процесс выявления коррупционных рисков чиновников из анализа фактов о динамике имущественного положения декларантов. Есть опасения, что недобросовестные чиновники могут использовать войну для незаконного обогащения. А это особенно критично в условиях дефицита бюджета.
- Экологические данные.
Это залог нашей здоровой и безопасной жизни. Их открытость является критическим условием для охраны окружающей среды и возможности восстановления освобожденных территорий. А еще это обязательное условие членства в ЕС.