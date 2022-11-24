Публічні реєстри не працюють вже 9 місяців через ризики для нацбезпеки. В YouControl провів опитування, щоб встановити яких актуальних даних не вистачає та як відсутність реєстрів вплинула на їхню життєдіяльність.

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В опитуванні взяли участь 1000 респондентів (приватні підприємці, юристи, бухгалтери, фахівці з безпеки, держслужбовці)

Яких актуальних даних не вистачає найбільш

Відповідно до опитування, найбільше людям не вистачає загальних реєстраційних даних компаній.

43% респондентів відповіли, що потребують інформації про місцеперебування організацій, учасників, директорів підприємств тощо. Такі дані забезпечує закритий на сьогодні Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

39% – фінансова звітність компаній.

34% – дані про податкову заборгованість. Інформацію щодо двох останніх пунктів може надати Державна податкова служба.

Яких актуальних даних не вистачає найбільш / Інфографіка YouControl

Як закриття реєстрів впливає на діяльність / Інфографіка YouControl

Які дані потрібно негайно відкрити

Команда YouControl, спираючись на відповіді опитаних респондентів вважає, що негайного відкриття потребують:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Він необхідний для верифікації, аналізу та моніторингу зареєстрованих компаній. Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки фірм, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України та генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення "російського сліду".

Фінзвітність від ДПС і Держстату.

Через закриття цих даних тисячі бізнесменів, громадських діячів, науковців не отримують необхідну їм інформацію про фінансове здоров’я українських компаній. Дані про податкову заборгованість критичні для нормального функціонування банків та фінансових посередників, а також інших суб’єктів господарювання з точки зору дотримання практик належної податкової обачності. Компанії стикаються з ситуаціями, коли їм відмовляють в кредитуванні або не допускають до участі в грантах через застарілу інформацію щодо податкової історії.

Реєстр декларацій держслужбовців та реєстр корупціонерів.

Без цих даних значно погіршився рівень громадського контролю за діями влади. Фактично зупинився процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів. Є побоювання, що недобросовісні можновладці можуть використовувати війну для незаконного збагачення. А це особливо критично в умовах дефіциту бюджету.

Екологічні дані.

Це запорука нашого здорового та безпечного життя. Їх відкритість є критичною умовою для охорони довкілля та можливості відновлення звільнених територій. А ще це обов'язкова умова членства в ЄС.