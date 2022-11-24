Публичные реестры не работают уже 9 месяцев из-за рисков для нацбезопасности. YouControl провел опрос, чтобы установить каких актуальных данных не хватает и как отсутствие реестров повлияло на их жизнедеятельность.

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В опросе приняли участие 1000 респондентов (частные предприниматели, юристы, бухгалтеры, специалисты по безопасности, госслужащие)

Каких актуальных данных не хватает наиболее

Согласно опросу, больше людей не хватает общих регистрационных данных компаний.

43% респондентов ответили, что нуждаются в информации о местонахождении организаций, участников, директоров предприятий и так далее. Такие данные обеспечивает закрытый сегодня Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

39% – финансовая отчетность компаний.

34% – данные о налоговой задолженности. Информацию о двух последних пунктах может предоставить Государственная налоговая служба.

Каких актуальных данных не хватает наиболее / Инфографика YouControl

Как закрытие реестров влияет на деятельность / Инфографика YouControl

Какие данные нужно немедленно открыть

Команда YouControl, опираясь на ответы опрошенных респондентов, считает, что в немедленном открытии нуждаются:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Он необходим для верификации, анализа и мониторинга зарегистрированных компаний. Отсутствие возможности для идентификации и проверки фирм, их руководителей, учредителей и конечных бенефициаров создает ряд проблем при сотрудничестве между контрагентами, усугубляет риски финансовой системы Украины и генерирует многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, в части обнаружения "русского следа".

Финотчетность от ГНС и Госстата.

Из-за закрытия этих данных тысячи бизнесменов, общественных деятелей, ученых не получают необходимую информацию о финансовом здоровье украинских компаний. Данные о налоговой задолженности критические для нормального функционирования банков и финансовых посредников, а также других хозяйствующих субъектов с точки зрения соблюдения практик надлежащей налоговой осмотрительности. Компании сталкиваются с ситуациями, когда им отказывают в кредитовании или не допускают к участию в грантах из-за устаревшей информации о налоговой истории.

Реестр деклараций госслужащих и реестр коррупционеров.

Без этих данных значительно ухудшился уровень общественного контроля над действиями власти. Фактически остановился процесс выявления коррупционных рисков чиновников из анализа фактов о динамике имущественного положения декларантов. Есть опасения, что недобросовестные чиновники могут использовать войну для незаконного обогащения. А это особенно критично в условиях дефицита бюджета.

Экологические данные.

Это залог нашей здоровой и безопасной жизни. Их открытость является критическим условием для охраны окружающей среды и возможности восстановления освобожденных территорий. А еще это обязательное условие членства в ЕС.