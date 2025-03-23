Украина может потерять практически все региональные медиа

Резкое сокращение финансирования независимых медиа в Украине может стать реальностью уже в этом году из-за прекращения грантовой поддержки со стороны США.

Медиа без поддержки: критическая ситуация в регионах

Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, под угрозой закрытия оказались 51% независимых украинских медиа, в том числе до 70% региональных изданий, информирует 24 Канал.

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Большинство из тех, кто рискует прекратить работу, – региональные СМИ, которые играют важную роль в освещении местных событий и борьбе с дезинформацией.

Потеря независимых изданий может привести к усилению информационного вакуума и увеличению влияния пропаганды и манипуляций.

Потураев отметил, что для спасения украинских медиа необходимо создать международный фонд поддержки, который бы обеспечил долгосрочные финансовые механизмы вместо краткосрочных грантов.

Почему США сократили помощь Президент Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи на 90 дней сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года. Причина – пересмотр расходов, чтобы оценить их соответствие национальным интересам США.

Потеря финансирования станет серьезным ударом

Ранее через агентство USAID США поддерживали десятки проектов в Украине, включая: восстановление школ и больниц; финансирование энергетической инфраструктуры; социальные инициативы.

Потеря грантового финансирования может стать серьезным ударом для украинской медийной сферы, особенно в условиях войны и информационного противостояния. Украинское правительство и международные партнеры ищут альтернативные источники поддержки, чтобы избежать массового закрытия независимых СМИ.

ЕС выделит 10 миллионов евро для независимых медиа в Украине

В то же время вскоре стало известно, что Европейский Союз выделит 10 млн евро на поддержку независимых СМИ в Украине. Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

В частности:

2 миллиона евро предусмотрено для "Репортеров без границ", субсидирование небольших СМИ и поддержки продакшна для журналистов под угрозой;

3 миллиона евро направят в Internews для Фонда развития медиа для субгранта;

1 миллион евро – Институту массовой информации с субгрантом для малых и средних СМИ;

1 миллион евро – на несколько других меньших проектов, в частности Black Sea Foundation, Docudays и Culture vs War.

Кроме этих 7 миллионов евро, в мае ЕС объявит конкурс на 3 миллиона евро специально для региональных СМИ и независимых журналистов.