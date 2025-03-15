Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главного исполнительного директора RFE/RL Стивена Капуса.

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В США прекращают деятельность медиа "Радио Свобода"

Ранее в оплачиваемый административный отпуск отправили работников украинского вещателя "Голос Америки". Им ограничили доступ к правительственным зданиям и системам. Вследствие этого медиа фактически прекращает работу.

Теперь под удар американских властей попало "Радио Свобода". Его финансирование (федеральный грант) прекратили предоставлять по приказу президента Дональда Трампа.

Из-за прекращения предоставления средств и поддержки Агентство США по глобальным медиа (USAGM), управляющее Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), вероятно, ликвидируют.

Директор и президент Агентства Стивен Капус добавил, что закрытие медиа из-за окончания финансирования "будет подарком для врагов США".

Расторжение грантового соглашения с Радио Свободная Европа/Радио Свобода стало бы огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие Радио Свободная Европа/Радио Свобода через 75 лет. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее,

– сообщил Капус.

Директор компании добавил, что после прекращения их деятельности почти 50 миллионов людей в мире не будут иметь доступа к достоверным новостям и "правде об Америке и мире".

Далее "Радио Свобода" планирует продолжить работу за счет сбережений.

"Радио Свобода" было создано в 1950 году во время Холодной войны. Они сообщали о новостях в стране с ограниченной свободой слова. По состоянию на март 2025 года там работало около тысячи сотрудников. На протяжении своей истории издание имело двухпартийную поддержку в США.

Ранее миллиардер и близкий к Трампу чиновник Илон Маск поддержал закрытие "Радио Свобода" и "Голос Америки", считая, что их работники являются "ультралевыми активистами". Маск утверждал, что эти вещатели "не нужны Соединенным Штатам".

Интересно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) еженедельно читают 50 миллионов человек в 23 странах мира, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республику Центральной Азии и Кавказ.