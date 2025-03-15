Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву головного виконавчого директора RFE/RL Стівена Капуса.

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У США припиняють діяльність медіа "Радіо Свобода"

Раніше в оплачувану адміністративну відпустку відправили працівників українського мовника "Голос Америки". Їм обмежили доступ до урядових будівель і систем. Внаслідок цього медіа фактично припиняє роботу.

Тепер під удар американської влади потрапило "Радіо Свобода". Його фінансування (федеральний грант) припинили надавати за наказом президента Дональда Трампа.

Через припинення надання коштів і підтримки Агентство США з глобальних медіа (USAGM), що керує Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), ймовірно, ліквідують.

Директор і президент Агентства Стівен Капус додав, що закриття медіа через закінчення фінансування "буде подарунком для ворогів США".

Розірвання грантової угоди з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку слабшою,

– повідомив Капус.

Директор компанії додав, що після припинення їхньої діяльності майже 50 мільйонів людей у світі не матимуть доступу до достовірних новин та "правди про Америку та світ".

Далі "Радіо Свобода" планує продовжити роботу за рахунок заощаджень.

"Радіо Свобода" було створене в 1950 році під час Холодної війни. Вони повідомляли про новини в країні з обмеженою свободою слова. Станом на березень 2025 року там працювало близько тисячі співробітників. Упродовж своєї історії видання мало двопартійну підтримку в США.

Раніше мільярдер та близький до Трампа посадовець Ілон Маск підтримав закриття "Радіо Свобода" та "Голос Америки", вважаючи, що їхні працівники є "ультралівими активістами". Маск стверджував, що ці мовники "не потрібні Сполученим Штатам".

Цікаво, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) щотижня читають 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включно з Росією, Україною, Іраном, Афганістаном, Пакистаном, республікою Центральної Азії і Кавказом.