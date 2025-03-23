Медиа без поддержки: критическая ситуация в регионах
Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, под угрозой закрытия оказались 51% независимых украинских медиа, в том числе до 70% региональных изданий, информирует 24 Канал.
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- Большинство из тех, кто рискует прекратить работу, – региональные СМИ, которые играют важную роль в освещении местных событий и борьбе с дезинформацией.
- Потеря независимых изданий может привести к усилению информационного вакуума и увеличению влияния пропаганды и манипуляций.
Потураев отметил, что для спасения украинских медиа необходимо создать международный фонд поддержки, который бы обеспечил долгосрочные финансовые механизмы вместо краткосрочных грантов.
Почему США сократили помощьПрезидент Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи на 90 дней сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года. Причина – пересмотр расходов, чтобы оценить их соответствие национальным интересам США.
Потеря финансирования станет серьезным ударом
Ранее через агентство USAID США поддерживали десятки проектов в Украине, включая: восстановление школ и больниц; финансирование энергетической инфраструктуры; социальные инициативы.
Потеря грантового финансирования может стать серьезным ударом для украинской медийной сферы, особенно в условиях войны и информационного противостояния. Украинское правительство и международные партнеры ищут альтернативные источники поддержки, чтобы избежать массового закрытия независимых СМИ.
ЕС выделит 10 миллионов евро для независимых медиа в Украине
В то же время вскоре стало известно, что Европейский Союз выделит 10 млн евро на поддержку независимых СМИ в Украине. Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
В частности:
- 2 миллиона евро предусмотрено для "Репортеров без границ", субсидирование небольших СМИ и поддержки продакшна для журналистов под угрозой;
- 3 миллиона евро направят в Internews для Фонда развития медиа для субгранта;
- 1 миллион евро – Институту массовой информации с субгрантом для малых и средних СМИ;
- 1 миллион евро – на несколько других меньших проектов, в частности Black Sea Foundation, Docudays и Culture vs War.
Кроме этих 7 миллионов евро, в мае ЕС объявит конкурс на 3 миллиона евро специально для региональных СМИ и независимых журналистов.