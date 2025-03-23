Медіа без підтримки: критична ситуація в регіонах

Як повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, під загрозою закриття опинилися 51% незалежних українських медіа, зокрема до 70% регіональних видань, інформує 24 Канал.

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Більшість із тих, хто ризикує припинити роботу, – регіональні ЗМІ, які відіграють важливу роль у висвітленні місцевих подій та боротьбі з дезінформацією.

Втрата незалежних видань може призвести до посилення інформаційного вакууму та збільшення впливу пропаганди та маніпуляцій.

Потураєв наголосив, що для порятунку українських медіа необхідно створити міжнародний фонд підтримки, який би забезпечив довгострокові фінансові механізми замість короткострокових грантів.

Чому США скоротили допомогу Президент Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів одразу після повернення в Білий дім 20 січня 2025 року. Причина – перегляд витрат, щоб оцінити їхню відповідність національним інтересам США.

Втрата фінансування стане серйозним ударом

Раніше через агентство USAID США підтримували десятки проєктів в Україні, включаючи: відновлення шкіл та лікарень; фінансування енергетичної інфраструктури; соціальні ініціативи.

Втрата грантового фінансування може стати серйозним ударом для української медійної сфери, особливо в умовах війни та інформаційного протистояння. Український уряд та міжнародні партнери шукають альтернативні джерела підтримки, щоб уникнути масового закриття незалежних ЗМІ.

ЄС виділить 10 мільйонів євро для незалежних медіа в Україні

Водночас невдовзі стало відомо, що Європейський Союз виділить 10 млн євро на підтримку незалежних ЗМІ в Україні. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Зокрема:

2 мільйона євро передбачено для "Репортерів без кордонів", субсидування невеликих ЗМІ й підтримки продакшну для журналістів під загрозою;

3 мільйони євро спрямують до Internews для Фонду розвитку медіа для субгранту;

1 мільйон євро – Інституту масової інформації із субгрантом для малих і середніх ЗМІ;

1 мільйон євро – на кілька інших менших проєктів, зокрема Black Sea Foundation, Docudays і Culture vs War.

Окрім цих 7 мільйонів євро, у травні ЄС оголосить конкурс на 3 мільйони євро спеціально для регіональних ЗМІ й незалежних журналістів.