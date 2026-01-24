Рестораны Киева под угрозой: до 20% могут закрыться уже к весне

Из-за длительных отключений электроэнергии и морозов в большинстве ресторанов Киева фиксируют уменьшение посещаемости. Часть заведений вынуждена прекращать работу – временно или навсегда.

Как рестораны работают без света?

В интервью "РБК-Украина" ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова рассказала детали. По прогнозу, к весне в столице может закрыться 20% рынка.

Эксперт рассказала, что обычно декабрь для ресторанов – очень хороший месяц из-за корпоратива, личные празднования Нового года и тому подобное. Однако сейчас он для большинства заведений "принес разочарование".

С декабря начался, я бы сказала, "ресторанопад". Он продолжается и сейчас. Он (декабрь – 24 Канал) не принес желаемого объема посещений, а январь оказался вообще просто катастрофическим,

– отметила она.

Интересно, что есть в бизнесе и так называемая "золотая лига" – около 10% заведений, которые даже несмотря на трудности "нормально себя чувствуют".

А вот то, чего на рынке не было раньше, кроме времен COVID, – это временное закрытие. Рестораны приостанавливают работу, когда нет экономического смысла работать: расходы на зарплаты, отопление и генераторы не окупаются.

В то же время часть заведений декларирует "временную" паузу, но фактически уже приняла решение не возобновлять работу.

Глядя на то, что происходит, я думаю, что до весны у нас действительно могут закрыться вот эти 20% рынка,

– добавила консультант.

Наиболее уязвимой категорией ресторанного бизнеса она назвала маленькие, семейные и одиночные заведения. Именно они закрываются первыми.

Напомним, трудности также возникли у рестораторов Львова. Вардкес Арзуманян 15 января сообщал о временном закрытии заведений из-за отключения света по 15 часов и отсутствия воды.

Что известно о ситуации в Киеве?