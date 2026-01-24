Рестораны Киева под угрозой: до 20% могут закрыться уже к весне
- Из-за отключения электроэнергии и морозов в Киеве уменьшилась посещаемость ресторанов.
- До весны может закрыться около 20% заведений, тогда как 10% ресторанов продолжают работать стабильно несмотря на трудности.
Из-за длительных отключений электроэнергии и морозов в большинстве ресторанов Киева фиксируют уменьшение посещаемости. Часть заведений вынуждена прекращать работу – временно или навсегда.
Как рестораны работают без света?
В интервью "РБК-Украина" ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова рассказала детали. По прогнозу, к весне в столице может закрыться 20% рынка.
Эксперт рассказала, что обычно декабрь для ресторанов – очень хороший месяц из-за корпоратива, личные празднования Нового года и тому подобное. Однако сейчас он для большинства заведений "принес разочарование".
С декабря начался, я бы сказала, "ресторанопад". Он продолжается и сейчас. Он (декабрь – 24 Канал) не принес желаемого объема посещений, а январь оказался вообще просто катастрофическим,
– отметила она.
Интересно, что есть в бизнесе и так называемая "золотая лига" – около 10% заведений, которые даже несмотря на трудности "нормально себя чувствуют".
А вот то, чего на рынке не было раньше, кроме времен COVID, – это временное закрытие. Рестораны приостанавливают работу, когда нет экономического смысла работать: расходы на зарплаты, отопление и генераторы не окупаются.
В то же время часть заведений декларирует "временную" паузу, но фактически уже приняла решение не возобновлять работу.
Глядя на то, что происходит, я думаю, что до весны у нас действительно могут закрыться вот эти 20% рынка,
– добавила консультант.
Наиболее уязвимой категорией ресторанного бизнеса она назвала маленькие, семейные и одиночные заведения. Именно они закрываются первыми.
Напомним, трудности также возникли у рестораторов Львова. Вардкес Арзуманян 15 января сообщал о временном закрытии заведений из-за отключения света по 15 часов и отсутствия воды.
Что известно о ситуации в Киеве?
Недавно мэр Виталий Кличко сообщил, что в январе уже 600 тысяч человек выехали из Киева из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Более того, чиновник снова посоветовал горожанам временно покинуть столицу.
В ночь на субботу, 24 января, российские военные в очередной раз атаковали Киев, из-за чего почти 6 тысяч домов снова остались без тепла. В то же время, по данным ДТЭК, 88 тысяч семей теперь еще и временно без света. Введены экстренные отключения электроэнергии, а погодные условия затрудняют восстановительные работы.
Напомним, с 17 января городские власти разрешили службам такси работать ночью – для помощи людям, которые нуждаются в передвижении к пунктам несокрушимости или других важных мест в комендантский час.