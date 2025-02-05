Почти весь персонал USAID отправят в отпуск уже в эту пятницу, – CBS

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о массовом отзыве сотрудников и закрытии всех зарубежных миссий до пятницы. Весь "персонал по прямому найму" будет отправлен в отпуск, за исключением тех, кто выполняет "критически важные функции, основное руководство и специально предназначенные программы".

USAID приказало миссиям прекратить работу

На официальном сайте организации во вторник вечером появилось заявление, что почти все сотрудники агентства будут переведены в режим отпуска, информирует 24 Канал. По информации CBS News, во вторник USAID приказало всем своим зарубежным миссиям прекратить работу, а персоналу вернуться в США не позднее пятницы.

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Только сотрудники, которые выполняют критически важные функции, руководство агентства и некоторые специально предназначенные программы продолжат работу. Исключения определит руководство до 15:00 четверга.

USAID совместно с Госдепартаментом разрабатывает план возвращения персонала в течение 30 дней. Контракты персональных служебных подрядчиков (PSC) и независимых подрядчиков (ISC), которые будут считаться второстепенными, будут прекращены,

– говорится в сообщении.

Вероятно, агентство рассмотрит возможность индивидуальных исключений в случаях личных или семейных трудностей, мобильности или вопросов безопасности.

Закрытие офисов и новый курс администрации

По данным источников, сотрудники штаб-квартиры USAID в Вашингтоне получили электронные письма с сообщением о переводе их в режим оплачиваемого отпуска. При этом они должны оставаться доступными для связи в рабочее время, но им запрещено входить в здания агентства.

Новоназначенный заместитель администратора агентства Пит Мерокко во вторник провел встречу с руководством Госдепартамента, на которой потребовал полного возвращения сотрудников USAID в США до пятницы.

Кроме того, здания USAID в Вашингтоне и пригородах, в частности в Спрингфилде и Лисбурге (штат Вирджиния), также остаются закрытыми на этой неделе.

Что этому предшествовало

Закрытие USAID стало частью политики администрации президента Дональда Трампа, направленной на сокращение федерального правительства. Одним из главных сторонников изменений является миллиардер Илон Маск, который открыто заявлял о необходимости ликвидации USAID, называя агентство "безнадежно неэффективным".

Решение вызвало беспокойство и резонанс. Бывший директор глобального здравоохранения агентства доктор Атил Гаванде предупредил, что ликвидация USAID будет иметь катастрофические последствия. Ведь речь идет о работниках, которые обеспечивают гуманитарную помощь, врачей, которые помогают миллионам людей. Например, 20 миллионов людей получают лечение от ВИЧ благодаря программам USAID, могут остаться без медикаментов.

В 2023 финансовом году USAID получило более 40 миллиардов долларов финансирования, что составляет менее 1% федерального бюджета. Больше всего средств было направлено на поддержку демократии, гуманитарные и медицинские программы, а основными получателями помощи были Украина, Эфиопия и Иордания.