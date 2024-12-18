В США могут запретить роутеры TP-Link: сейчас идет расследование

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность запрета роутеров, произведенных китайской компанией TP-Link Technology.

Как это может угрожать нацбезопасности

Власти расследуют, составляют ли широкое распространение домашних интернет-роутеров TP-Link, которые были связаны с кибератаками, потенциальную угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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TP-Link сейчас доминирует на рынке домашних роутеров в США с 65% продаж, это лидер продаж и на Amazon. В Украине эти роутеры также очень популярны.

Предположительно, подозрение связано с публикацией Microsoft об атаках на серверы Azure с устройств TP-Link, объединенных в сеть в интересах китайских хакерских группировок. Кроме того, беспокойство вызывает отсутствие эффективной коммуникации TP-Link с экспертами по безопасности, которые расследуют уязвимости в ее оборудовании.

Расследование продолжается

В августе американские законодатели призвали администрацию Байдена начать расследование в отношении китайского производителя роутеров и его аффилированных лиц. Согласно сообщению агентства Reuters, они обеспокоены тем, что их Wi-Fi роутеры могут быть использованы для кибератак, направленных против США.

Сейчас продолжается расследование, в котором участвуют три министерства США: юстиции, торговли и обороны. Министерство торговли уже направило официальное уведомление китайской компании, о которой идет речь.