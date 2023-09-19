Ответ на эмбарго зерна: Украина может запретить импорт польских овощей и фруктов

Польша, вопреки решению ЕС, в одностороннем порядке ввела ограничения на импорт зерна из Украины. Ее примеру последовали Венгрия и Словакия.

Ответ Украины на эмбарго зерна

Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, переговоры между нашим государством и Польшей длились 5 месяцев. Поскольку никакой надежды на разрешение спора не осталось, Украина обратилась во Всемирную торговую организацию, чтобы урегулировать вопрос цивилизованным способом.

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С тех пор ни одного ответа от Польши Киев так и не получил. Кроме того, список товаров, на которые соседи наложили ограничения, вырос – в него добавили муку и зерновой шрот.

Запрет Польши на импорт украинского зерна не имеет срока действия. Словакия приняла ограничение к концу 2023 года. Венгрия не только запретила импорт зерна из Украины, но и мяса и более 20 групп товаров.

Как отметил Тарас Качка, Украина имеет целью доказать, что Польша просто не имеет права принимать такие меры. Тем более что Украина согласилась принять меры по ограничениям со своей стороны.

Мы с самого начала не соглашались с запретом экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это означает диалог с Еврокомиссией как институтом, отвечающим за международную торговлю,

– заявил Утка.

Как будет развиваться ситуация

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Тарас Качка подчеркнул, что Украина не собирается вводить ограничения на длительное время и разрушать отношения с соседями. Их снимут сразу после того, как Польша, Венгрия и Словакия примут позицию ЕС.

В частности, Киев хочет, чтобы Польша и другие шагнули назад и приняли лицензирование, которое разработали в тесном сотрудничестве с ЕС. Украина ни в коем случае не имеет цели меряться силами ограничений, наша цель – найти общее решение цивилизованным способом.