Открытие бизнеса из любой точки мира: возможности uResidency для иностранцев
Платформа uResidency предлагает быстрое открытие бизнеса из любой точки мира. Она обеспечивает быструю регистрацию ФЛП, уплату налогов в несколько кликов и доступ к онлайн бизнес-услугам.
В Украине запустили uResidency
Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на ІТ-Арене, uResidency предлагает возможность открытия бизнеса быстро и без бюрократии, независимо от места жительства, передает 24 Канал.
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Теперь этот опыт становится доступным не только для украинцев, но и иностранцев. Как утверждает Федоров, стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открывать бизнес в других странах, ведь налоговая ставка составляет всего 5%.
Открыть бизнес можно в таких сферах:
- Разработка ПО;
- Гейминг;
- Цифровые технологии;
- Образовательные программы;
- Медиа;
- Перевод;
- Онлайн-услуги;
- Креативная экономика;
- Маркетинг;
- Ассистирование;
- Веб-дизайн;
- Право;
- Продажи;
- Управление проектами;
- Коммуникации;
- Контент-маркетинг.
Обратите внимание! На данный момент программа доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Планируется привлечь около 1000 е-резидентов на первом этапе.
Более того, автоматизированная система отчетности позволяет банкам самостоятельно рассчитывать налоги и подавать декларации, снимая с е-резидента бюрократические обязанности. Это позволяет вести бизнес без затрат на бухгалтеров или юристов, поскольку система выполняет все необходимые функции автоматически.