Открытие бизнеса из любой точки мира: возможности uResidency для иностранцев

27 сентября 2024, 16:28
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Автор: Екатерина Добровольская

Платформа uResidency предлагает быстрое открытие бизнеса из любой точки мира. Она обеспечивает быструю регистрацию ФЛП, уплату налогов в несколько кликов и доступ к онлайн бизнес-услугам.

В Украине запустили uResidency

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на ІТ-Арене, uResidency предлагает возможность открытия бизнеса быстро и без бюрократии, независимо от места жительства, передает 24 Канал.

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Теперь этот опыт становится доступным не только для украинцев, но и иностранцев. Как утверждает Федоров, стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открывать бизнес в других странах, ведь налоговая ставка составляет всего 5%.

Открыть бизнес можно в таких сферах:

  • Разработка ПО;
  • Гейминг;
  • Цифровые технологии;
  • Образовательные программы;
  • Медиа;
  • Перевод;
  • Онлайн-услуги;
  • Креативная экономика;
  • Маркетинг;
  • Ассистирование;
  • Веб-дизайн;
  • Право;
  • Продажи;
  • Управление проектами;
  • Коммуникации;
  • Контент-маркетинг.

Обратите внимание! На данный момент программа доступна для граждан Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Планируется привлечь около 1000 е-резидентов на первом этапе.

Более того, автоматизированная система отчетности позволяет банкам самостоятельно рассчитывать налоги и подавать декларации, снимая с е-резидента бюрократические обязанности. Это позволяет вести бизнес без затрат на бухгалтеров или юристов, поскольку система выполняет все необходимые функции автоматически.

Как получить е-резидентство

Процесс получения е-резидентства занимает 5 – 10 минут и заключается в заполнении заявления на портале или в приложении uResidency. После быстрой проверки заявитель получает электронную подпись (КЭП) в консульстве без необходимости посещать Украину. После этого можно зарегистрировать ФЛП онлайн, а все дальнейшие операции осуществляются автоматически.