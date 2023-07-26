ZARA, Pull&Bear, Bershka: один из крупнейших ритейлеров готовится возвращаться в Украину
Источник:Интерфакс-Украина
Inditex – один из крупнейших ритейлеров в мире, обладающий несколькими известными брендами. Несмотря на то, что война продолжается, компания готова возвращаться в Украину.
С началом полномасштабного вторжения компания Inditex прекратила работу своих брендов в украинских ТРЦ. Война продолжается, но компания уже не видит большой угрозы
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Возврат известных брендов в Украину
Как рассказал глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин, сообщество делает много шагов, чтобы вернуть международный бизнес в Украину. Inditex – одно из приоритетных направлений, ведь компания владеет многими брендами, которые стали любимыми для украинцев.
В частности, речь идет о:
- ZARA;
- Pull&Bear;
- Massimo Dutti;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Oysho;
- Uterqüe.
Команда из Украины пытается сделать все, чтобы убедить Inditex вернуться на наш рынок уже осенью, ведь это будет иметь большое социальное, политическое и экономическое значение. В частности, это станет сигналом для других, что даже во время войны в Украине можно безопасно работать.
Если Inditex не возобновит работу своих магазинов в ближайшее время, то следующее окно возможностей будет весной 2024 года.
Ранее сообщалось, что Glovo удалось не только восстановить довоенные показатели, но и ставить новые рекорды и запускать новые бизнесы.