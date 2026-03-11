Несмотря на сбой продаж на Ближнем Востоке: владелец Zara сообщил о росте доходов
- Inditex сообщила о росте доходов на 9% за пять недель до 8 марта, несмотря на сбой поставок из-за войны в Иране.
- Акции Inditex выросли на 5,2% на фоне рыночных потрясений, несмотря на задержку партий одежды в аэропортах Бангладеш и Индии.
Одна из крупнейших испанских фэшн-групп Inditex рассказала, что доход в постоянной валюте вырос на 9% за пять недель до 8 марта. И это несмотря на то, что некоторые поставки одежды сорвались из-за войны в Иране.
Как выросли доходы производителя Zara?
Inditex зафиксировала устойчивый рост продаж в первые недели текущего финансового года, что подчеркивает устойчивость ритейлера перед лицом ослабления потребительских настроений, пишет Bloomberg.
Год начался крепко, несмотря на неопределенное влияние потрясений на Ближнем Востоке, даже если неясно, надеялись ли инвесторы на показатель ближе к 10%,
– написали аналитики Jefferies, включая Джеймса Гржиника, в примечании.
Акции Inditex выросли на целых 5,2% в начале торгов в Мадриде, что стало самым большим скачком в этом году. Однако акции, которые поднялись до рекордного максимума в феврале, резко упали за последние две недели на фоне более широких рыночных потрясений, связанных с войной в Иране.
Интересно! Компания Inditex владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и другими, насчитывая тысячи магазинов по всему миру.
Война в Иране заблокировала поставки одежды в магазины Zara и Bershka в Европе: что известно?
Несколько дней назад стало известно, что партии одежды испанской компании Inditex застряли в аэропортах Бангладеш и Индии, пишет Reuters.
Это произошло из-за войны на Ближнем Востоке, из-за которой такие авиакомпании, как Emirates и Qatar Airways, вынуждены отменять рейсы. Южная Азия является одним из важнейших мировых центров производства одежды, и бренды быстрой моды зависят от фабрик в Бангладеш, Индии и Пакистане для стабильного потока футболок, платьев и джинсов.
Некоторые из моих партий одежды сейчас застряли в аэропорту Дакки (Бангладеш),
– сказал Шовон Ислам, управляющий директор компании Sparrow Group.
Среди европейских клиентов этой компании – Inditex, Marks & Spencer, Next plc и Primark. Продукция должна была быть доставлена в Великобританию через Дубай, но работа аэропорта Дубая приостановлена, что создает серьезные трудности для экспортеров.
Последние новости о конфликте между США и Ираном
Иран угрожает продолжить атаки на нефтяные танкеры, поэтому нефть будет дорожать. КСИР также обещает атаковать экономические центры и офисы компаний, связанных с США и Израилем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре", поскольку там "практически не по чему целиться". Чиновники Израиля указывают, что атаки по Ирану распланированы еще по крайней мере на 2 недели.
Россия предоставляет Ирану тактическую поддержку в использовании беспилотников для атак на США и страны Персидского залива, передавая опыт, полученный в войне против Украины. Иран использует "Шахеды" для прорыва противовоздушной обороны стран Персидского залива.
Украина может помочь США сбивать иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке, что покажет готовность к сотрудничеству. Украина уже имеет совместное производство дронов-перехватчиков с Великобританией и отправила экспертов на Ближний Восток для помощи странам Персидского залива.