Як зросли доходи виробника Zara?
Inditex зафіксувала стійке зростання продажів у перші тижні поточного фінансового року, що підкреслює стійкість рітейлера перед обличчям послаблення споживчих настроїв, пише Bloomberg.
Рік розпочався міцно, незважаючи на невизначений вплив потрясінь на Близькому Сході, навіть якщо неясно, чи сподівалися інвестори на показник ближче до 10%,
– написали аналітики Jefferies, включаючи Джеймса Гржиніка, у примітці.
Акції Inditex зросли на цілих 5,2% на початку торгів у Мадриді, що стало найбільшим стрибком цього року. Проте акції, які піднялися до рекордного максимуму в лютому, різко впали за останні два тижні на тлі ширших ринкових потрясінь, пов'язаних з війною в Ірані.
Цікаво! Компанія Inditex володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та іншими, налічуючи тисячі магазинів по всьому світу.
Війна в Ірані заблокувала постачання одягу до магазинів Zara і Bershka в Європі: що відомо?
Кілька днів тому стало відомо, що партії одягу іспанської компанії Inditex застрягли в аеропортах Бангладеш та Індії, пише Reuters.
Це сталося через війну на Близькому Сході, через яку такі авіакомпанії, як Emirates і Qatar Airways, змушені скасовувати рейси. Південна Азія є одним із найважливіших світових центрів виробництва одягу, і бренди швидкої моди залежать від фабрик у Бангладеш, Індії та Пакистані стосовно стабільного потоку футболок, суконь і джинсів.
Деякі з моїх партій одягу зараз застрягли в аеропорту Дакки (Бангладеш),
– сказав Шовон Іслам, керуючий директор компанії Sparrow Group.
Серед європейських клієнтів цієї компанії – Inditex, Marks & Spencer, Next plc і Primark. Продукція мала бути доставлена до Великої Британії через Дубай, але робота аеропорту Дубая призупинена, що створює серйозні труднощі для експортерів.
Останні новини про кофлікт між США та Іраном
Іран погрожує продовжити атаки на нафтові танкери, тож нафта дорожчатиме. КВІР також обіцяє атакувати економічні центри та офіси компаній, пов'язаних зі США та Ізраїлем.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром", оскільки там "практично ні по чому цілитися". Посадовці Ізраїлю вказують, що атаки по Ірану розплановано ще принаймні на 2 тижні.
Росія надає Ірану тактичну підтримку у використанні безпілотників для атак на США та країни Перської затоки, передаючи досвід, отриманий у війні проти України. Іран використовує "Шахеди" для прориву протиповітряної оборони країн Перської затоки.
Україна може допомогти США збивати іранські "Шахеди" на Близькому Сході, що засвідчить готовність до співробітництва. Україна вже має спільне виробництво дронів-перехоплювачів з Великою Британією та відправила експертів на Близький Схід для допомоги країнам Перської затоки.