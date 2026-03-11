Как выросли доходы производителя Zara?

Inditex зафиксировала устойчивый рост продаж в первые недели текущего финансового года, что подчеркивает устойчивость ритейлера перед лицом ослабления потребительских настроений, пишет Bloomberg.

Год начался крепко, несмотря на неопределенное влияние потрясений на Ближнем Востоке, даже если неясно, надеялись ли инвесторы на показатель ближе к 10%,

– написали аналитики Jefferies, включая Джеймса Гржиника, в примечании.

Акции Inditex выросли на целых 5,2% в начале торгов в Мадриде, что стало самым большим скачком в этом году. Однако акции, которые поднялись до рекордного максимума в феврале, резко упали за последние две недели на фоне более широких рыночных потрясений, связанных с войной в Иране.

Интересно! Компания Inditex владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и другими, насчитывая тысячи магазинов по всему миру.

Война в Иране заблокировала поставки одежды в магазины Zara и Bershka в Европе: что известно?

Несколько дней назад стало известно, что партии одежды испанской компании Inditex застряли в аэропортах Бангладеш и Индии, пишет Reuters.

Это произошло из-за войны на Ближнем Востоке, из-за которой такие авиакомпании, как Emirates и Qatar Airways, вынуждены отменять рейсы. Южная Азия является одним из важнейших мировых центров производства одежды, и бренды быстрой моды зависят от фабрик в Бангладеш, Индии и Пакистане для стабильного потока футболок, платьев и джинсов.

Некоторые из моих партий одежды сейчас застряли в аэропорту Дакки (Бангладеш),

– сказал Шовон Ислам, управляющий директор компании Sparrow Group.

Среди европейских клиентов этой компании – Inditex, Marks & Spencer, Next plc и Primark. Продукция должна была быть доставлена в Великобританию через Дубай, но работа аэропорта Дубая приостановлена, что создает серьезные трудности для экспортеров.

