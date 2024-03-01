Zara и другие магазины сети Inditex возвращаются в Украину, – Financial Times

После двухлетнего перерыва, в связи с полномасштабной войной в Украине, владелец испанского ритейлера Inditex сообщил арендаторам, что начнет снова открывать магазины в Украине. Произойдет это в начале апреля.

Inditex возвращается в Украину

В Inditex планируют открыть 50 из более 80 магазинов. Предполагается, что сначала откроют 20 магазинов, в частности в торговых центрах Киева.

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Еще 34 магазина, которые находятся в частях юга и востока Украины, будут оставаться закрытыми, поскольку украинское правительство запретило там коммерческую деятельность.

Отметим, что Inditex сохранил свои договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазина, однако на каких условиях неизвестно.

Безопасность работников будет приоритетом

В Inditex отметили, что будут уделять приоритетное внимание безопасности сотрудников и клиентов, поэтому адаптируют финансовые планы к рыночным обстоятельствам.

Известно, что некоторых работников компании уже отправили в Польшу на обучение, чтобы подготовить к возвращению на работу

Напомним! Ритейлер Inditex является одним из крупнейших в мире холдингов по объемам продаж и важнейшим мировым ритейлером. В него входят такие бренды как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. К слову, Inditex один из последних ритейлеров, который возвращается в Украину.

Как изменилась выручка ритейлеров из-за войны

В 2023 году Ассоциация розничной торговли Украины выяснила, что выручка торговых сетей упала с 37 миллиардов долларов до войны в 2021 году до 30 миллиардов долларов в 2022 году даже при инфляции в 26,6%.

Оккупация больших территорий, грабежи, обстрелы мирных городов, постоянные воздушные тревоги и отключения электроэнергии сильно ударили по ритейлерам. Однако даже в самых сложных условиях ритейлерам удалось адаптироваться,

– говорится в исследовании торговой ассоциации.

Ритейлер Inditex покинул Россию, продав около 500 своих магазинов группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов, однако сохранил возможность вернуться в Россию, если ситуация изменится.