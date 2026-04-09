Владелец Zara окончательно сворачивает бизнес в одном из городов Украины: кто займет место
- Inditex полностью прекратил деятельность в Днепре из-за ситуации с безопасностью и свернул магазины в Одессе и Харькове.
- На освободившиеся площади в Днепре уже открываются новые магазины, среди которых Arber, Calvin Klein и польские бренды LPP.
Испанский ритейл-гигант Inditex, которому принадлежат Zara, Bershka и другие популярные бренды, окончательно поставил точку в истории своего присутствия в Днепре. С конца января 2026 года компания расторгла договоры аренды с местными торговыми центрами, в частности, МОСТ-сити и "Караваном".
Почему Inditex уходит из Днепра?
Главная причина такого решения – ситуация с безопасностью. Поэтому компания также освободила свои площади в Одессе и харьковском ТРЦ "Дафи", пишет RAU.
Интересно, что фактически магазины Inditex в Днепре не работали еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Поэтому их окончательное закрытие не стало ударом по работе ТРЦ, но и не принесло ожидаемого оживления.
Украинский офис компании еще с 2022 года пытался убедить главный офис возобновить работу магазинов. Этот вопрос поднимали регулярно – примерно раз в несколько месяцев. Но запуск постоянно откладывали, а впоследствии решили вообще отказаться от идеи открытия.
Потому что Одесса, Днепр и Харьков – это для них "красная зона" опасности. В штаб-квартире Inditex считают, что, например, Днепр находится очень близко к линии фронта, хотя по карте мест сосредоточения вооруженных формирований России на белорусской границе расстояние до Киева примерно такое же,
– объясняет генеральный менеджер Alef Estate Анжела Борисова.
Еще один нюанс – сами магазины. Многие из них открывались еще в 2009 году и морально устарели: как по формату, так и по дизайну. То есть даже в случае возвращения компании пришлось бы вкладывать значительные средства в обновление или работать в старом формате, что не соответствует современной стратегии бренда:
- Сейчас Inditex, похоже, не планирует активного развития в Украине.
- Компания больше наблюдает за ситуацией в городах, где магазины все еще работают – например, в Киеве или на западе страны.
Кто займет освободившиеся площади в Днепре?
Между тем освободившиеся площади в Днепре долго пустыми не останутся. В МОСТ-сити уже открылись или готовятся к запуску новые магазины. Среди них – украинский бренд Arber, Calvin Klein, MD-Fashion. Также вскоре должны появиться LC Waikiki и бренды польской группы LPP – Cropp и House.
В целом площадь, которую ранее занимали магазины Inditex, составляла более 3,6 тысячи квадратных метров. Пока свободной остается только одна большая локация – бывший Massimo Dutti, но и по ней уже ведутся переговоры.
Новости модных брендов
Next Plc ожидает дополнительные расходы в размере 15 миллионов фунтов стерлингов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт продлится более трех месяцев, компания планирует увеличить цены на 1,5 – 2% для покрытия расходов.
Inditex сообщила о росте доходов на 9% за пять недель до 8 марта, несмотря на сбой поставок из-за войны в Иране. Акции Inditex выросли на 5,2% на фоне рыночных потрясений, несмотря на задержку партий одежды в аэропортах Бангладеш и Индии.
Прибыль LPP в Украине за 2025 год выросла в 8 раз, достигнув 1,1 миллиарда гривен, а выручка увеличилась на 54% до около 17 миллиардов гривен. LPP открыла около 200 новых магазинов в Украине в 2025 году, с планами на будущий запуск маркетплейса Sinsay в 2026 году.
Спортивный ритейлер Reebok постепенно сворачивает свое присутствие на украинском рынке, большинство магазинов планируют закрыть в мае. Украинские спортивные ритейлеры заинтересованы в дистрибьюторстве бренда, но запуск отдельной сети этого бренда маловероятен.