Владелец Zara окончательно сворачивает бизнес в одном из городов Украины: кто займет место

Испанский ритейл-гигант Inditex, которому принадлежат Zara, Bershka и другие популярные бренды, окончательно поставил точку в истории своего присутствия в Днепре. С конца января 2026 года компания расторгла договоры аренды с местными торговыми центрами, в частности, МОСТ-сити и "Караваном".

Почему Inditex уходит из Днепра?

Главная причина такого решения – ситуация с безопасностью. Поэтому компания также освободила свои площади в Одессе и харьковском ТРЦ "Дафи", пишет RAU.

Смотрите также По соседству с имением Роналду в Португалии открылся украинский ресторан

Интересно, что фактически магазины Inditex в Днепре не работали еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Поэтому их окончательное закрытие не стало ударом по работе ТРЦ, но и не принесло ожидаемого оживления.

Украинский офис компании еще с 2022 года пытался убедить главный офис возобновить работу магазинов. Этот вопрос поднимали регулярно – примерно раз в несколько месяцев. Но запуск постоянно откладывали, а впоследствии решили вообще отказаться от идеи открытия.

Потому что Одесса, Днепр и Харьков – это для них "красная зона" опасности. В штаб-квартире Inditex считают, что, например, Днепр находится очень близко к линии фронта, хотя по карте мест сосредоточения вооруженных формирований России на белорусской границе расстояние до Киева примерно такое же,

– объясняет генеральный менеджер Alef Estate Анжела Борисова.

Еще один нюанс – сами магазины. Многие из них открывались еще в 2009 году и морально устарели: как по формату, так и по дизайну. То есть даже в случае возвращения компании пришлось бы вкладывать значительные средства в обновление или работать в старом формате, что не соответствует современной стратегии бренда:

Сейчас Inditex, похоже, не планирует активного развития в Украине.

Компания больше наблюдает за ситуацией в городах, где магазины все еще работают – например, в Киеве или на западе страны.

Кто займет освободившиеся площади в Днепре?

Между тем освободившиеся площади в Днепре долго пустыми не останутся. В МОСТ-сити уже открылись или готовятся к запуску новые магазины. Среди них – украинский бренд Arber, Calvin Klein, MD-Fashion. Также вскоре должны появиться LC Waikiki и бренды польской группы LPP – Cropp и House.

В целом площадь, которую ранее занимали магазины Inditex, составляла более 3,6 тысячи квадратных метров. Пока свободной остается только одна большая локация – бывший Massimo Dutti, но и по ней уже ведутся переговоры.

