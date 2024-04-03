Спустя два года: Zara вернулась в украинскую столицу

Сегодня, 3 марта, Zara возобновила работу своих магазинов в торговых центрах Киева. Это лишь начало возобновления деятельности компании Inditex на территории Украины.

Снова в Украине

Сеть магазинов Zara вернулась в украинскую столицу через два года после закрытия, что было вызвано полномасштабным вторжением России в Украину.

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В частности, пока речь идет об открытии магазинов Zara в ТРЦ "Respublika Park", "Lavina Mall", "River Mall" и "Dream town". Посетить магазины уже пришло немало людей, в частности наблюдаются значительные очереди в магазины.

Момент открытия магазина Zara в ТРЦ "Respublika Park"

Очереди в магазин Zara в ТРЦ "Respublika Park"

Что еще известно об открытии магазинов

Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями во время закрытия магазинов, но не разглашает, на каких условиях.

Также владелец Inditex ранее сообщал в разговоре с Financial Times, что сначала заработают 20 магазинов, в частности в торговых центрах Киева. В общем дистрибьюторская группа планирует открытие 50 из более 80 магазинов.

В компании также подчеркнули, что Inditex будет предоставлять приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам.

Напомним, что Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор компания прекратила доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим украинским работникам.