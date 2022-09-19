В Украине заработал "Единый портал вакансий": детали инициативы от Минэкономики

В Украине 19 сентября начал работать "Единый портал вакансий". Сервис, инициированный Минэкономики и Госслужбой занятости, призван помочь бизнесу и тем украинцам, которые ищут работу.

О запуске ресурса сообщила министр экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что создание портала стало возможным благодаря сотрудничеству ряда государственных ведомств с 6 крупнейшими украинскими сайтами для размещения и поиска вакансий.

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Что известно о "Едином портале вакансий"

По словам Свириденко, трудоустройство является сейчас чрезвычайно актуальной проблемой для многих украинцев. Особенно это касается тех, кто был вынужден покинуть собственные дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать.

В то же время бизнес, который из-за войны сменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе и с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики,

– отметила министр.

Чиновница также подчеркнула, что План восстановления Украины предусматривает создание более 1,7 миллиона рабочих мест в течение следующих лет. Поэтому, по ее словам, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем.

Отметим, что новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, сферой или направлением занятости, а также желаемым уровнем заработной платы. Новые вакансии появляются на сайте в режиме реального времени и максимально актуальны.

Минэкономики и Государственная служба занятости инициировали создание портала еще весной 2022 года. В конце мая ведомства подписали договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии со следующими украинскими сервисами: