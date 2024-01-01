Немного и немало: сколько получали в Киеве работники в 2023 году

Одним из наиболее значимых факторов размера зарплаты можно смело назвать спрос на определенную специальность. По состоянию на середину декабря, средняя зарплата в Киеве составила – 14,1 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости – Дмитрий Новицкий.

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При этом в 2023 году номинальной считается зарплата в Украине. в размере 18 527 гривен. В то же время в 2022 году это значение было 14 847 гривен.

Сколько получали работники в Киеве

Наиболее оплачиваемой, как правило, осталась ИТ-сфера. Там работники получали до 110 тысяч гривен в месяц. В то время как другие специальности:

30-35 тысяч гривен – квалифицированные рабочие с инструментом.

до 25 тысяч гривен – врачи разных специализаций.

до 22 тысяч гривен – слесари разных специализаций.

до 14,9 тысяч гривен – электромонтеры различных специализаций.

до 12,7 тысяч гривен – учителя.

11,1 тысяч гривен – продавцы продовольственных товаров.

В то же время минимальная оплата была у контролера билетов, экспедитора, гардеробщика, садовода и других.

Размер минимальной заработной платы в 2023 году составил – 6700 гривен.

Кому платили больше всего в Украине

В соответствии с статистики Госстата, за период с июля по сентябрь 2023 средняя зарплата украинцев была на уровне 17 937,3 гривны. В 2022 году этот же показатель был на 22,7% меньше.

Специалисты таких сфер имеют наибольшую зарплату, согласно опубликованным данным:

Информация и телекоммуникации средний показатель 37542 гривны, он вырос на 20,3%;

Финансовая и страховая деятельность – 34189 гривен – 29,8%;

Государственное управление и оборона – 24 168 гривен – 29,8%;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 гривна – 23,5%;

Образование – 12 180 гривен – 8,2%.

Сфера образования входит в тройку с наименьшим уровнем средней зарплаты в нашем государстве.