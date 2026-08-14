Украинцы хотят, чтобы зарплаты были на 12 – 14 % выше: что происходит на рынке труда и кому заплатят меньше

Украинцы все выше оценивают свой труд, однако ожидания работников и предложения компаний пока не совпадают. Значительный разрыв между суммой, которую хотят получать соискатели, и зарплатой, которую готовы платить работодатели, наблюдается в вакансиях для рабочих.

Какие зарплаты требуют украинцы

Финансовые ожидания украинских соискателей сильно изменились: средняя зарплата, которую кандидаты хотели бы получать, побила все рекорды. Об этом рассказал генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк, пишет МС.

Сейчас зарплатные ожидания соискателей являются рекордными за всю историю Украины. Средняя зарплата, которую хотят получать кандидаты на robota.ua по всей стране, уже приближается к 700 долларам – это примерно 680–690 долларов. В то же время средняя зарплата, которую предлагают работодатели, превышает 600,

– отметил эксперт.

В отдельных профессиях работодатели готовы платить значительно меньше, чем хотят получать соискатели. Например, в рабочих специальностях работник может рассчитывать на 50 тысяч гривен, тогда как компания готова предложить лишь 40 тысяч гривен.

В то же время это не обязательно означает, что одна из сторон неправильно оценивает ситуацию. Почему на зарплату влияют уровень квалификации, регион, конкретная должность, опыт и объем ответственности.

Какие специалисты получают самые высокие зарплаты в Украине

Дефицит работников в Украине все сильнее влияет на уровень заработных плат. Особенно хорошо это заметно на примере рабочих профессий: в июне 2026 года именно представители таких специальностей оказались среди лидеров по медианным зарплатам. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий выделяются следующие категории:

Штукатуры – 73,5 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем годом ранее; Плиточники – 70 тысяч гривен (+47%); Фасадчики – 70 тысяч гривен (+17%); Дальнобойщики – 65 тысяч гривен (+16%); Каменщики – 65 тысяч гривен (+18%); Рихтовщики – 60 тысяч гривен (+20%); Строители – 50 тысяч гривен (+16%).

Эти цифры показывают, насколько сильно нехватка работников меняет украинский рынок труда. Если раньше работодатель мог довольно легко найти кандидата на рабочую вакансию, то теперь ситуация изменилась.

Компаниям нужны люди с конкретными навыками, а желающих работать по таким специальностям недостаточно. Поэтому работодателям приходится конкурировать между собой за работников.