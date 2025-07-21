Зарплаты в ІТ-менеджменте: у кого растут, а кто теряет
- Средняя зарплата ИТ-менеджера в Украине снизилась с 3150 долларов до 3000 долларов, особенно у Product Managers и Product Owners.
- Project Managers, особенно в крупных компаниях, показывают положительную динамику, зарабатывая до 4500 долларов, а руководители инженерных команд – 6000 долларов и более.
Сейчас зарплатная динамика для менеджеров в области ІТ достаточно неравномерна. Часть специалистов столкнулись со снижением доходов, а другие – наоборот, демонстрируют постепенный рост. Больше всего на доход влияют опыт, английский язык, тип компании, и даже –расположение офиса.
Какие основные изменения на рынке?
По данным исследования DOU, в 2025 году средняя зарплата ІТ-менеджера в Украине снизилась с 3150 долларов до 3000 долларов, передает 24 Канал. Особенно это коснулось Product Managers и Product Owners, у этих категорий впервые за последний год зафиксировано падение вознаграждений.
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В то же время Project Managers наоборот показывают положІТельную динамику, особенно те, кто работает в крупных компаниях или занимает позиции Program/Delivery Manager. Они могут зарабатывать до 4500 долларов. Самую высокую оплату традиционно имеют руководІТели инженерных команд – 6000 долларов и более – в месяц.
Что влияет на зарплату?
- Уровень английского языка: Upper Intermediate и Advanced открывают двери к значІТельно более высоким ставкам.
- Опыт: самый стремІТельный рост – в первые 2 года в ІТ. Больше всего менеджеров имеют 5–10 лет стажа.
- Тип компании: аутстаферы платят лучше продуктовых и сервисных, но таких только 4% на рынке.
- Размер компании: Project Managers в крупных компаниях зарабатывают больше. Зато Engineering Managers часто имеют более выгодные контракты в небольших командах.
Где зарабатывают больше всего
Львов – лидер по уровню оплаты: менеджеры со стажем 3+ года здесь могут получать больше, чем в Киеве. Киев и Ивано-Франковск – примерно 3000 долларов. За рубежом – оплата в среднем на 20–25% выше, чем в Украине.