"Зарплаты достойные": насколько вырастут оклады налоговиков в новом году

Украинские налоговики будут зарабатывать больше. Прогнозируют, что зарплата этих должностных лиц в 2025 году вырастет до 60 тысяч гривен.

Зарплата налоговиков

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на днях сообщил о "первом за последние два месяца" повышении заработных плат налоговиков, информирует 24 Канал.

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Оно произошло за счет сокращения численности штатных работников налоговой службы.

К сожалению пока не до уровня "ведущих" правоохранительных органов, но зарплаты уже достойные. Средняя зарплата по службе в регионах более 43 тысячи гривен. Честная работа должна обеспечивать честное вознаграждение,

– отметил нардеп.

Гетманцев также добавил, что выступает за нормализацию зарплат, таможенникам, налоговикам и другим госслужащим, понимая, что повышение само по себе не решит проблем эффективности и коррупции, но без него не обойтись.

По совам парламентария, увеличить доходы налоговиков удалось благодаря изменениям – перезагрузке ГНС изнутри. Гетманцев отметил, что указанное повышение зарплат не будет последним и будет зависеть от реальных изменений, которые вводят вместе с бизнесом и налоговиками.

Что этому предшествовало

В июле Кабмин принял решение о повышении должностных окладов для работников налоговой службы. В частности, оклады для некоторых должностей вырастут почти вдвое:

председатель ГНС – рост с 33 422 гривен до 66 844 гривен;

первый заместитель председателя ГНС – с 31 740 гривен до 63 480 гривен;

директор департамента – с 19 759 гривен до 39 518 гривен с 19 759 гривен до 39 518 гривен;

заместитель директора департамента – с 15 765 гривен до 31 530 гривен;

начальник управления (в составе департамента) – с 14 924 гривен до 29 848 гривен;

главный государственный инспектор – с 10 300 гривен до 20 600 гривен.

Следует заметить, что оклад госслужащего – это лишь часть заработной платы, к которой добавляются различные надбавки и премии.

В 2025 году работники налоговой службы Украины могут ожидать повышения заработной платы, обусловлено общегосударственными изменениями в системе оплаты труда государственных служащих. Конкретные размеры окладов и надбавок будут определяться в соответствии с занимаемой должности, стажа и других факторов.