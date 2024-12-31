Зарплата податківців

Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев днями повідомив про "перше за останні два місяці" підвищення заробітних плат податківців, інформує 24 Канал.

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Воно відбулося за рахунок скорочення чисельності штатних працівників податкової служби.

На жаль поки не до рівня "провідних" правоохоронних органів, але зарплати вже достойні. Середня зарплата по службі у регіонах більше 43 тисячі гривень. Чесна робота повинна забезпечувати чесну винагороду,

– зазначив нардеп.

Гетманцев також додав, що виступає за нормалізацію зарплат, митникам, податківцям та іншим держслужбовцям, розуміючи, що підвищення саме по собі не вирішить проблем ефективності та корупції, але без нього не обійтися.

За совами парламентаря, збільшити доходи податківців вдалося завдяки змінам – перезавантаженню ДПС зсередини. Гетманцев наголосив, що вказане підвищення зарплат не буде останнім та залежатиме від реальних змін, що запроваджують разом з бізнесом та податківцями.

Що цьому передувало

У липні Кабмін ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для працівників податкової служби. Зокрема, оклади для деяких посад зростуть майже вдвічі:

голова ДПС – зростання з 33 422 гривень до 66 844 гривень;

перший заступник голови ДПС – з 31 740 гривень до 63 480 гривень;

директор департаменту – з 19 759 гривень до 39 518 гривень;

заступник директора департаменту – з 15 765 гривень до 31 530 гривень;

начальник управління (у складі департаменту) – з 14 924 гривень до 29 848 гривень;

головний державний інспектор – з 10 300 гривень до 20 600 гривень.

Слід зауважити, що оклад держслужбовця – це лише частина заробітної плати, до якої додаються різні надбавки та премії.

У 2025 році працівники податкової служби України можуть очікувати на підвищення заробітної плати, зумовлене загальнодержавними змінами в системі оплати праці державних службовців. Конкретні розміри окладів та надбавок визначатимуться відповідно до займаної посади, стажу та інших чинників.