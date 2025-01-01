Як ЄСВ впливає на пенсію

Основним фактором для збільшення виплат є офіційне працевлаштування та внески до Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з даними звіту за дев'ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні, що означає початок сплати податків на ці позиції.

Це призвело до додаткових надходжень до Пенсійного фонду України у вигляді 97 мільйонів гривень єдиного внеску.

Зауважте! Ці внески не лише забезпечують пенсійні права працівників, але й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.

У ПФУ також нагадали, що розмір пенсії залежить від обсягу єдиного внеску, який сплачується щомісяця з заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Чим більший внесок і чим довше українець його сплачує, тим вища буде його пенсія після досягнення пенсійного віку.