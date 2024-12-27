Какие зарплаты получают украинцы в Польше: только 5% соглашаются работать за менее 900 евро

Лишь 5% украинцев в Польше соглашаются работать за зарплату меньше 4000 злотых (примерно 930 евро).

Более высокие финансовые ожидания украинцев

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного польским изданием Wprost, информирует 24 Канал.

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По информации из исследования Progres Group, финансовые запросы украинцев значительно превышают ожидания экономических мигрантов из других стран, таких как Филиппины, Индия, Непал, Молдова или Колумбия.

85% украинцев в Польше рассчитывают на зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых (930–1800 евро).

10% хотят зарабатывать более 7700 злотых (1800 евро).

Заметьте. Сейчас средний доход украинцев в Польше колеблется в пределах 3300–5500 злотых (770–1300 евро).

Украинцы - самая большая группа иностранных работников

Украинцы уже длительное время остаются крупнейшей группой иностранцев, работающих в Польше. Согласно данным Главного управления статистики Польши, по состоянию на февраль 2024 года более 755 тысяч украинцев официально работали в стране.

Среди них:

Мужчин более 400 тысяч,

Женщин - почти на 35 тысяч меньше, согласно данным Управления социального страхования Польши (ZUS).

Всего в Польше легально работают 1,17 миллионов иностранцев. Граждане Беларуси – вторая наиболее многочисленная группа иностранцев, работающих (135 200 человек). Граждане Грузии на третьем месте – 26 800 человек.