Зарплаты для украинцев повысят: кого ждет прибавка до 20%

В течение года большинство работодателей планирует повысить заработную плату работникам. По мнению экспертов по рынку труда, сумма надбавки может составить 5% – 20%.

Кому повысят зарплаты

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина считает, что зарплаты будут повышать, но не равномерно, потому что у работодателей нет такой финансовой возможности. В первую очередь хорошую надбавку получат те сотрудники, от чьей работы зависит функционирование предприятия. Все остальные могут либо остаться без нее, либо получить повышение на несколько процентов.

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Около 60% работодателей заявили, что собираются поднять зарплаты для работников, чтобы сохранить коллектив и быть конкурентными. Это касается критически важных для государства отраслей:

медицина;

энергетика;

строительство;

военно-промышленный комплекс;

агропромышленный комплекс.

Повышать зарплату планируют на 5% – 10%. То есть, если у вас зарплата 20 тысяч гривен, вам прибавят 1 – 2 тысяч гривен. Однако 14% работодателей планируют повысить зарплату на 20% – в таком случае к 20 тысячам гривен прибавится еще 4 тысячи гривен.

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