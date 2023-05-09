Зарплаты для украинцев повысят: кого ждет прибавка до 20%
Источник:OBOZREVATEL
В течение года большинство работодателей планирует повысить заработную плату работникам. По мнению экспертов по рынку труда, сумма надбавки может составить 5% – 20%.
Кому повысят зарплаты
Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина считает, что зарплаты будут повышать, но не равномерно, потому что у работодателей нет такой финансовой возможности. В первую очередь хорошую надбавку получат те сотрудники, от чьей работы зависит функционирование предприятия. Все остальные могут либо остаться без нее, либо получить повышение на несколько процентов.
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Около 60% работодателей заявили, что собираются поднять зарплаты для работников, чтобы сохранить коллектив и быть конкурентными. Это касается критически важных для государства отраслей:
- медицина;
- энергетика;
- строительство;
- военно-промышленный комплекс;
- агропромышленный комплекс.
Повышать зарплату планируют на 5% – 10%. То есть, если у вас зарплата 20 тысяч гривен, вам прибавят 1 – 2 тысяч гривен. Однако 14% работодателей планируют повысить зарплату на 20% – в таком случае к 20 тысячам гривен прибавится еще 4 тысячи гривен.
Как украинцам увеличить свою будущую пенсию
- Если человек хочет в будущем больше пенсии, он может выйти на него позже порогового возраста. Таким образом, пенсия будет становиться больше с каждым проработанным месяцем.
- То есть, если вы проработаете еще пять дополнительных лет, за каждый месяц вам будут прибавлять 0,5% к выплатам. Если же вы отработаете более 5 лет, процент увеличится до 0,75% в месяц.
- Выходит, что человек, который уйдет на пенсию на 5 лет позже, увеличит свою пенсию на 50%.