Зарплаты в украинском ІТ в 2025: сколько зарабатывают дизайнеры, руководители и нетехнические специалисты
- В 2025 году в украинском ИТ выросли медианные зарплаты опытных специалистов в нескольких направлениях, тогда как зарплаты начинающих снижаются.
- Самые высокие зарплаты получают Tech Leadership (7000 долларов) и топ-менеджмент (4650 долларов), а меньше всего – офисные работники (900 долларов).
В мире ІТ высокие зарплаты давно стали синонимом профессиональной стабильности. В то же время в 2025 году рынок претерпел изменения: война, релокация, конкуренция с фрилансерами.
Какие зарплаты в ІТ?
DOU опубликовал завершающую часть летнего зарплатного исследования. В ней говорится о доходах дизайнеров, управленцев, консультантов, специалистов по маркетингу, HR, продаж и других нетехнических ролей в ІТ. О главных выводах, информирует 24 Канал.
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В первом полугодии 2025 года выросли медианные зарплаты опытных специалистов в дизайне, маркетинге, HR, коммуникациях, продажах и бизнес-девелопменте. Тогда как зарплаты начинающих в большинстве направлений снижаются.
Интересно. Согласно анализу, продуктовые компании платят больше сервисных.
Кто зарабатывает больше всего?
Самые высокие зарплаты у Tech Leadership – 7000 долларов, у топ-менеджмента – 4650 долларов.
IT-консультанты имеют медиану 3400 долларов.
Продуктовые дизайнеры – среди лидеров по оплате (2955 долларов).
Меньше всего зарабатывают офисные работники – 900 долларов.
Что еще влияет на размер зарплаты?
Бонусы имеют существенное влияние на зарплату, особенно в сфере продаж (+398 долларов к фиксированной ставке). Также дополнительные выплаты получают рекрутеры, консультанты и руководители. Зарплаты могут сильно отличаться в зависимости от опыта, роли, уровня английского и города.
Интересный факт. В Киеве зарплаты выше, чем во Львове, но продуктовые дизайнеры во Львове зарабатывают больше.